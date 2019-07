【愛探險的Dora】真人版女主角鏡頭下仲靚　網民：唔小心錯晒重點

愈來愈多經典動畫被改編拍成真人版,在美國等地都極受歡迎的長青動畫系列《愛探險的Dora》(Dora the Explorer)也一樣,將會於今年暑假推真人電影。 看到「Dora」一下子由一個7歲小女孩變成一個17歲亭亭玉立的女生,不少影迷都表示不習慣,更笑言電影會否因新版「Dora」的身材太豐滿而變成限制級?

看到這位小妹妹「Dora」,大家有否勾起童年的回憶?(《愛探險的Dora》動畫圖片)

單單聽到《愛探險的Dora》,香港影迷未必想到是哪個角色,但只要一看到一個穿著粉紅色T-shirt和橙色褲的短髮妹妹,相信大家就會有印象。《愛探險的Dora》被改編為真人電影《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold),由美國新星Isabela Moner飾演Dora,將會與一班好友闖入森林探險。

電影版的「Dora」已經亭亭玉立。(《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》影片截圖)

電影版Dora大個女 已經有17歲

卡通中只有7歲的Dora,轉眼已經長大成為高中生,電影版講述Dora多數是跟父母一起在森林探險,但這次因為父母與壞人有利益衝突,意外陷入危機。最後,Dora決定與表哥Diego、猴子好友Boots及一班朋友入叢林拯救父母。

有影迷指,看不慣「Dora」已經變成17歲。(《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》劇照)

網民錯晒重點

早前電影釋出新預告後,除了有影迷覺得看不慣Dora大個女,更指出Isabela身材突出,不小心將焦點放到演員的身材上。而其實Isabela Moner現實中也只有18歲,理應很適合演出電影版的高中女生Dora。不過可能因為Isabela身材已發育得相當成熟,才令很多網民「視線轉移」。

Isabela身材豐滿,引起不少影迷注意。(Isabela Moner/IG相片)

私下愛貼性感靚相

Isabela Moner是一位美國演員,她曾指出自己從小已想成為演員,出道6年,在《失驚無神一家人》以及《變形金剛:終極戰士》中比較讓大家留下深刻的印象。而其實短短兩年Isabela已經火速長大,成為了一個索爆美女,私下也經常在IG貼出很多又靚又性感的照片。

電影公司因此將海報P圖?

對於這次真人電影的故事,集中講述長大了的「Dora」,不少影迷睇唔慣兼錯重點,於是在釋出預告和部分劇照後,由於外界的反應,有傳電影公司在新海報上有P過圖,令「Dora」的身材變得相對沒那麼突出,其次在推出新預告時,也似乎刻意將鏡頭重點避開「Dora」的身材,希望大家不會太集中在Isabela的身材上。電影將會在8月22日在港上映。

有傳電影公司特意將海報P圖,讓「Dora」的身材沒那麼突出。(《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》海報)

