《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）4月上映前後都在全球掀起熱潮，日前更已刷新了全球最高電影票房紀錄。 而早前在《復仇者聯盟4》的刪減片段中就發現，雷神竟在聖域界（Asgard）隨處小便，到底是甚麼一回事？

肥版雷神，得到很多影迷歡心，但原來私底下這樣不顧衛生？（chrishemsworth@Twitter）

Marvel大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）日前終於正式刷新電影史上全球最高電影票房紀錄，打破了由《阿凡達》（Avatar）所保持了近10年的紀錄。

「雷神索爾」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和火箭浣熊這隊一起透過時間穿越，回到了雷神的家「聖域界」。（chrishemsworth@Twitter）

大家還記得在《復仇者聯盟4》中，「雷神索爾」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和火箭浣熊這隊一起透過時間穿越，回到了雷神的家－「聖域界」（Asgard），希望收集散落的無限寶石。就在這個時候，不知道「雷神」是不是回到自己的大本營，所以如此放任，竟公然隨處小便。

點撃即睇刪剪片段：