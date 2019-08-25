「蜘蛛俠」脫離MCU！　復仇者聯盟靠呢幾位超級英雄一樣撐得住

Sony與Marvel合作的《蜘蛛俠：決戰千里》全球賣破11億美元、成為Sony史上最賣座的電影，兩邊卻因分紅比例談不攏而傳「分手」。對於Marvel而言，失去蜘蛛俠當然可惜，但因迪士尼併購福斯，變種特攻、神奇4俠即將回歸Marvel電影宇宙，依舊足以彌補。倒是Sony需要謹慎運用蜘蛛俠來開啟相關英雄宇宙，不容閃失。

「蜘蛛俠」受Sony與Marvel合約影響脫離MCU。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

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Marvel本來對蜘蛛俠有很縝密的規畫，觀眾都看得出來在後續的《復仇者聯盟》影片他會有重要地位，而今回復兩不相干的局面，從福斯回娘家的死侍、變種特攻適時補位，近來歐美傳出死侍可能在明年《黑寡婦》片尾彩蛋登場，或是Marvel考慮在全新陣容《變種特攻》系列推出數部續集後籌拍《復仇者聯盟》與《變種特攻》過招的電影，都像是因應蜘蛛俠再一次離開老家的措施。賴恩雷諾士《死侍》片集相當成功，《變種特攻》也曾有輝煌榮景，Marvel不愁沒有新的人氣英雄。

有傳「死侍」將於《黑寡婦》片尾彩蛋登場。（《死侍2》劇照）

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至於《復仇者聯盟》新成員可望由黑豹領軍，首位華裔英雄上氣、時不時參與行動的Marvel隊長、妮妲莉寶雯扮演的女版雷神等都是被看好加入的人選。Marvel迷固然遺憾蜘蛛俠和死侍這兩位最會耍嘴皮子的Marvel英雄無緣同台對嗆，也只能接受事實。有消息指出Marvel影業總裁奇雲費治很喜歡蜘蛛俠，所以對這角色有很多點子，現在只怕都很難實現，可是他沒把話說死，還在等待事情是否能有彎轉。

妮妲莉寶雯回歸扮演「女雷神」Jane Foster。（Getty Images）

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壓力比較大的可能在Sony，過往Marvel11年的票房榮景、背後通盤規畫的奇雲費治是重要功臣，沒有他再助陣，一切必須靠自己，而Sony有過安德魯嘉菲主演的《蜘蛛俠：驚世現新》系列雷聲大雨點小的失敗經驗，超級英雄觀眾對於該公司的信賴度不如有奇雲費治的Marvel。其實Sony也早就規畫好蜘蛛俠對手「Sinister Six」的相關影片，未來可以獨立出片或是集結登場，仿如自身的漫畫人物宇宙，第一炮《毒魔》很幸運地雖不是很叫好卻非常叫座，也確定拍續集，男主角湯哈迪有望和湯賀蘭扮演的蜘蛛俠銀幕對決。

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