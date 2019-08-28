《What If...?》劇情曝光美國隊長變喪屍？　英國隊長竟然係……

自從Marvel Studios宣布將在串流平台「Disney+」上推出首部動畫系列－《What If...?》之後，粉絲們便十分好奇這部作品究竟會呈現出怎樣的內容。《What If...?》繼承了漫畫裡同名系列的概念，講述的是Marvel電影世界觀在某些時點出現分歧、因而衍生出不同歷史進展的可能性，而日前在D23博覽會上，官方也公佈了更多具體的細節。

《What If...?》講述的是MCU在某些時點出現分歧、因而衍生出不同歷史進展的可能性。（IG@Marvel Studios）

根據媒體的文字轉述，在會場播放的獨家宣傳片段裡，畫面展示了鐵甲奇俠（Iron Man）、變形俠醫（Hulk）、雷神（Thor）......等角色在各個歷史關鍵時刻中的身影；Jeffrey Wright配音飾演的「Watcher」則以旁白向觀眾描述，時間就像一條充滿着無盡可能性的長河。

D23博覽會上，官方率先展示了《What If...?》部分片段，Steve Rogers準備進行「超級士兵」的轉化實驗，實驗場地卻突然發生爆炸；以「星爵」（Star-Lord）名號為人所知的傳奇惡棍另有其人。Bucky與Steve在列車上進行打鬥，此時的Steve已經變成了一隻喪屍。Peggy Carter接受了超級士兵血清的轉化，成為英國隊長（Captain Britain），她用盾牌阻擋了一輛車子……最後，「Watcher」正式現身，本作的標題也隨之浮現。

Agent Carter在《What If...?》變身英國隊長。（《特工Carter》劇照）

根據上個月聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）公佈的消息，有多位觀眾熟悉的電影演員都已確定加盟《What If...?》，以配音形式延續自身角色在不同平行世界中的旅程，本作並預定於2021年夏季在「Disney+」平台上檔。

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