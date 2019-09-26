搖滾青春頌影評：80年代英國歧視　巴裔青年僅能靠音樂抱緊自由？

近年有不少的音樂電影，都是隨着動聽的音樂旋律，配以相應情卯，令兩者之間的融合，帶動劇情的發展，總會為人津津樂道，樂在其中，投入於觀影的過程。是夜觀看這部由《我愛碧咸》印度裔英藉導演Gurinder Chadha執導的最新電影作品《搖滾青春頌》（Blinded by the Light），以一位生活在保守家庭的少年，透過文字與音樂的接觸，尋找自己的夢想與自由。《搖》片透過音樂與文字的融合，反映與抒發當時社會的歧視與不滿，唱出心底裡的憧憬與夢想。

《搖》片故事發生在八十年代的英國，Javed Khan自少便生活在思想保守的巴基斯坦家庭裡。跟一般英國青少年生活不同的他，希望可以活在一個自由的家庭中。Javed一直希望可以成為一位作家，藉文字抒發他的個人感受，從而逃避刻下的歧視目光。一天，他遇上了大學同學Roops，在他的推薦下，Javed認識了美國歌手Bruce Springsteen，Javed被Bruce Springsteen的歌曲題材深深的吸引，激發起他對文字的創作，於是，他便決定向着他的夢想出發，尋找自己！

按圖看《搖滾青春頌》精彩劇照▼

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印度裔英籍女導演Gurinder Chadha，生於肯雅首部內羅比，九十年代時期，拍攝多部電視劇及劇情短片作品，1993年，她執導首部劇情長片《Bhaji on the Beach》，2002年則執導由Keira Knightley與Jonathan Rhys Meyers等合演的《我愛碧咸》（Bend It Like Beckham）。之後執導的電影作品，包括2004年的《愛鬥氣，愛上你》（Bride and Prejudice）、2005年與Paul Mayeda Berges合導《調情魔師》（The Mistress of Spices）、2017年的《亂世傷痕：末代總督的秘密》（Viceroy's House）等等。

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《搖》片是改編自真人真事，劇本由Gurinder Chadha、Paul Mayeda Berges與故事的主人翁Sarfraz Manzoor合編。由於故事的背景是八十年代的英國，電影的主角Javed是生於保守與封建思想的巴基斯坦家庭，縱使他是生活於英國的社會，但是他及其家人都一直在遭受英國人歧視，加上他一直備受父親的控制，令他只能生活在無助的空間。後來，Javed因為遇上了音樂，令他在無助生活裡，得到一點快樂，以及真正的自我。

電影以Bruce Springsteen的歌曲貫穿整個故事，現實中，他的歌曲內容涉及政治的議題，這卻引發起男主角的共鳴，面對當時社會的現象，以及家庭的壓迫，歌曲就成為了他的羈伴，但是在那封建的家庭裏，他要說服一家之主的父親並不容易，只好在歌曲中尋找他的夢想，得到一絲的希望。

Javed因為遇上了音樂，令他在無助生活裏，尋找一點快樂，以及真正的自我。（《搖滾青春頌》劇照）

電影中經常出現英國人對巴基斯坦人的歧視，他們在社會裏被視為小眾群族，不受尊重。片中更出現了英國小孩對巴基斯坦家庭的不尊重行為，觀看之時其實也是有點氣憤，其實他們從困境的家鄉走到他們的「夢想國」，就是為了生活安穩，換來不被接受之餘，更被辱罵，看者亦感傷痛。他們為了爭取生存的自由，走到街上，大聲叫喊，場面熟悉，亦勾起了對今天社會的寫實殘酷。

整部作品的調子輕鬆，主要是描寫Javed對於歌曲的熱愛，歌曲背後為他帶來的訊息，追尋寫作的夢想，然而卻受到父親的阻撓，令他只能默默的在支持自己喜歡的歌手（與歌曲），而片中亦不時以歌曲的節奏推動故事的發展。不過，電影的前半段劇情處理上比較平淡，歌曲多次的出現卻顯得比較刻意，略帶乏味，但後段的處理則比前段好，相對較為戲劇性，節奏顯然明快，追看性強。

電影找來新人Viveik Kalra演出Javed這角色，他過往的演出經驗不多，《搖》片亦是他首部參演的電影作品，他在片中演活了角色的神髓，歌唱部份亦有準繩的表現，整體的演出恰到好處，自然且收放自如。

《搖》片的片末播放出真實的Javed（Sarfraz Manzoor）與Bruce Springsteen之間友好的圖片，呼應了電影的故事。導演Gurinder Chadha透過電影的寫實，寫下在保守思想家庭所引申的問題，不同階層與種族之間的歧視和偏見。片中那賞心悅目的歌曲，音樂的韻調融化了沉重的氛圍，觀看之時亦會會心微笑，恰如其分的舖陳，自然流露，整部電影具有其可觀之處。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​