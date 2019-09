搖滾青春頌影評：80年代英國歧視　巴裔青年僅能靠音樂抱緊自由？

近年有不少的音樂電影,都是隨着動聽的音樂旋律,配以相應情卯,令兩者之間的融合,帶動劇情的發展,總會為人津津樂道,樂在其中,投入於觀影的過程。是夜觀看這部由《我愛碧咸》印度裔英藉導演Gurinder Chadha執導的最新電影作品《搖滾青春頌》(Blinded by the Light),以一位生活在保守家庭的少年,透過文字與音樂的接觸,尋找自己的夢想與自由。《搖》片透過音樂與文字的融合,反映與抒發當時社會的歧視與不滿,唱出心底裡的憧憬與夢想。

《搖》片故事發生在八十年代的英國,Javed Khan自少便生活在思想保守的巴基斯坦家庭裡。跟一般英國青少年生活不同的他,希望可以活在一個自由的家庭中。Javed一直希望可以成為一位作家,藉文字抒發他的個人感受,從而逃避刻下的歧視目光。一天,他遇上了大學同學Roops,在他的推薦下,Javed認識了美國歌手Bruce Springsteen,Javed被Bruce Springsteen的歌曲題材深深的吸引,激發起他對文字的創作,於是,他便決定向着他的夢想出發,尋找自己!

印度裔英籍女導演Gurinder Chadha,生於肯雅首部內羅比,九十年代時期,拍攝多部電視劇及劇情短片作品,1993年,她執導首部劇情長片《Bhaji on the Beach》,2002年則執導由Keira Knightley與Jonathan Rhys Meyers等合演的《我愛碧咸》(Bend It Like Beckham)。之後執導的電影作品,包括2004年的《愛鬥氣,愛上你》(Bride and Prejudice)、2005年與Paul Mayeda Berges合導《調情魔師》(The Mistress of Spices)、2017年的《亂世傷痕:末代總督的秘密》(Viceroy's House)等等。

《搖》片是改編自真人真事,劇本由Gurinder Chadha、Paul Mayeda Berges與故事的主人翁Sarfraz Manzoor合編。由於故事的背景是八十年代的英國,電影的主角Javed是生於保守與封建思想的巴基斯坦家庭,縱使他是生活於英國的社會,但是他及其家人都一直在遭受英國人歧視,加上他一直備受父親的控制,令他只能生活在無助的空間。後來,Javed因為遇上了音樂,令他在無助生活裡,得到一點快樂,以及真正的自我。

電影以Bruce Springsteen的歌曲貫穿整個故事,現實中,他的歌曲內容涉及政治的議題,這卻引發起男主角的共鳴,面對當時社會的現象,以及家庭的壓迫,歌曲就成為了他的羈伴,但是在那封建的家庭裏,他要說服一家之主的父親並不容易,只好在歌曲中尋找他的夢想,得到一絲的希望。

Javed因為遇上了音樂,令他在無助生活裏,尋找一點快樂,以及真正的自我。(《搖滾青春頌》劇照)

電影中經常出現英國人對巴基斯坦人的歧視,他們在社會裏被視為小眾群族,不受尊重。片中更出現了英國小孩對巴基斯坦家庭的不尊重行為,觀看之時其實也是有點氣憤,其實他們從困境的家鄉走到他們的「夢想國」,就是為了生活安穩,換來不被接受之餘,更被辱罵,看者亦感傷痛。他們為了爭取生存的自由,走到街上,大聲叫喊,場面熟悉,亦勾起了對今天社會的寫實殘酷。

整部作品的調子輕鬆,主要是描寫Javed對於歌曲的熱愛,歌曲背後為他帶來的訊息,追尋寫作的夢想,然而卻受到父親的阻撓,令他只能默默的在支持自己喜歡的歌手(與歌曲),而片中亦不時以歌曲的節奏推動故事的發展。不過,電影的前半段劇情處理上比較平淡,歌曲多次的出現卻顯得比較刻意,略帶乏味,但後段的處理則比前段好,相對較為戲劇性,節奏顯然明快,追看性強。

電影找來新人Viveik Kalra演出Javed這角色,他過往的演出經驗不多,《搖》片亦是他首部參演的電影作品,他在片中演活了角色的神髓,歌唱部份亦有準繩的表現,整體的演出恰到好處,自然且收放自如。

《搖》片的片末播放出真實的Javed(Sarfraz Manzoor)與Bruce Springsteen之間友好的圖片,呼應了電影的故事。導演Gurinder Chadha透過電影的寫實,寫下在保守思想家庭所引申的問題,不同階層與種族之間的歧視和偏見。片中那賞心悅目的歌曲,音樂的韻調融化了沉重的氛圍,觀看之時亦會會心微笑,恰如其分的舖陳,自然流露,整部電影具有其可觀之處。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​