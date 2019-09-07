黑寡婦、變形俠醫戀情無疾而終　施嘉莉祖安遜嘆：Timing唔啱

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: endgame）已奪全球影史票房冠軍，目前發行藍光、DVD以及影音串流平台也引起全球轟動，不過片中由施嘉莉祖安遜主演的「黑寡婦」一角，最終選擇犧牲，讓人相當惋惜，她曾在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）與「變形俠醫」布斯班拿有過一段情，最後卻無疾而終，連她自己都有些惋惜。

黑寡婦、變形俠醫於《復仇者聯盟2：奧創紀元》有過一段情。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

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最近接受《The Hollywood Reporter》訪問的施嘉莉祖安遜，面對此事表示：「我認為他們做出了更重要的選擇，我想每個人都必須擁有這樣的經驗，只是…這個時機不對，雖然這不是我的本意，但我很樂意演出另一條故事情節，讓他們有一點堪富利保加（Humphrey Bogart）以及羅蘭比歌（Lauren Bacall）那一類型的浪漫故事」，施嘉莉祖安遜似乎就是意指在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）之後2人分隔兩地，再次見面時已是《復仇者聯盟3︰無限之戰》（Avengers: Infinity War），當時正遇到史上最強悍的大魔王魁隆，也無法再續前緣。施嘉莉祖安遜提到自己的犧牲結局：

結局很悲傷，但我很高興能夠光榮犧牲，她（娜塔莎）覺得自己能夠犧牲，是為了人類，但實際上是為了朋友，為了她所愛的人，這也是苦樂參半的。

黑寡婦在《復仇者聯盟4：終局之戰》犧牲了自己換取無限寶石。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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施嘉莉祖安遜還說當初Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）早在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之前就打電話給她告知這一消息，跟她說她將在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: endgame）中犧牲。至於緊接而來的《黑寡婦》獨立電影，施嘉莉祖安遜被問及是否有著外傳的高片酬1500萬美金，並且因為擔任製片還能夠抽成，施嘉莉祖安遜僅大笑回應：「錢是禁忌話題啊，但我會說，我與同齡男性在一個平等競爭環境。」

有傳施嘉莉祖安遜演出《黑寡婦》個人電影獲得1500萬美金片酬。（《黑寡婦》海報）

先前便傳出她演出《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: endgame）時光是片酬加上抽成就有3500萬美金的收益，如今的《黑寡婦》能夠完全主導電影走向，又能夠提領高片酬，想必施嘉莉祖安遜更會全力以赴。

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