闖入「詭屋」拍紀錄片　追溯超過200年恐怖史！主持拍完即患重病

或許是因為萬聖節的關係，最近恐怖片的新作品消息還真是不少，荷李活再次翻拍了清水崇的經典之作《咒怨》，以及清水崇本人的新片《犬鳴村》都釋出了最新預告片，相信各位恐怖片影迷都已經迫不及待準備進電影院被嚇翻了吧！

如果普通恐怖電影已經滿足不了你了，那麼《Ghost Adventures》這檔探索節目的企劃就是要獻給各位膽大的影迷們。由旅遊頻道製作的《Ghost Adventures》從2008年播出第一季開始，便跑遍世界各地最惡名昭彰的鬼屋們，為了就是探索各種超自然現象到底是真是假。

而今年的萬聖節特輯，節目組則來到的世界上最著名的鬼屋之一——美國的羅德島鬼屋，也就是2013年由溫子仁執導的《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）的鬼屋本尊。這部片長兩小時的紀錄片，主持人不但進入了房子裡拍攝、觀察靈異現象，並且也詳細的追溯從1736年開始這棟農舍身上到底發生什麼事情？

《Ghost Adventures》的萬聖節特輯就是勇闖「詭屋」。（Twitter@Zak_Bagans）

電影《詭屋驚凶實錄》中的苦主是在1970 年代左右居住在這裡的Perron一家人，但早在他們搬進來之前已經有另外一個家族在這裡居住了八代之久，每一代都像被詛咒一樣發生過各種自殺、謀殺等等的慘劇，這些比電影版更恐怖的真實故事將在紀錄片中被完整揭開！

今年萬聖節亦有不少人打扮成「詭屋」的經典人物安娜貝爾。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

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最令人毛骨悚然的是，主持人Zak Bagans在拍攝完紀錄片後，生了一場長達三個星期的重病，他明確的感受到：「房子裡有邪惡的力量，讓自己的生命力逐漸的枯萎衰敗。」其他節目的工作人員也都認為房子裡有一種古怪、令人極度不舒服的氣場。不過這棟惡名昭彰的鬼屋也未必是人人避之唯恐不及，好像今年夏天就有一對大膽的夫妻買下了這棟房子。

《Ghost Adventures》節目組勇闖美國最恐怖的鬼屋之一「Harrisville Farmhouse」。（《Ghost Adventures》花絮）

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而他們本身當然也對超自然現象非常著迷，住進來之後雖然時常聽見不知名腳步聲，或是畫會從牆壁上掉下來之類的怪事，但這些意料之中的靈異現象似乎讓他們更加迷戀這棟鬼屋，甚至預計將來開放給慕名而來的遊客參觀。若是看完紀錄片仍覺得意猶未盡的恐怖迷們，或許未來可以考慮衝一波喔！

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