郭富城由2000年開始將重心轉向大銀幕，其中一部他演過的經典，就一定要數2009年的《殺人犯》，這部作品同時是周顯揚導演的處男作，回想起來他表示覺得自己很幸運，以一個這麼不商業的題材贏得1170萬票房，對當時是新導演的他來說是很好成績。周顯揚接受專訪時憶起當年與郭富城合作的點滴，更爆了對方一個小秘密。

2009年的《殺人犯》是周顯揚導演的處男作。（陳順禎 攝）

2009年的《殺人犯》是導演周顯揚的第一部作品，他表示當年開拍一部這樣不商業的電影，是因為他有很大的推動力去創作這部作品，「由2006年開始構思，很想談討一些人性黑暗面的話題。」他也非常感激《殺人犯》這部戲上映後，帶來很好的票房成績，這點對新導演來說是很重要的。

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郭富城無架子

「當時我是新導演又是拍第一部片，郭富城是一個天王偶像，但他沒有當我是新導演，沒有架子。」當年還是新導演的他，憶起與天王城城合作都話過程很愉快。周導演也表示，尤其對住城城這樣資深的藝人，我很希望可以帶給演員一些不同的轉變去傳達給觀眾。

周顯揚指出，《殺人犯》這部不商業的作品，當年能贏得1170萬票房，已經感覺很幸運。（陳順禎 攝）

年輕人看到海報竟不認得郭富城

「有一日我行過戲院，有幾位年輕人在討論，『這個是誰呢？』中間那位就話，『這個會否郭富城？』，但卻遭到身邊的朋友否定。」這次應該是周導最為難忘之一的情景，而做到這個效果，他都覺得很滿足。

其中一樣最深刻的事是，周導演有一日行過戲院，看到幾位年輕人在討論電影的海報。（陳順禎 攝）

郭富城眼中還有一個城城

當年，《殺人犯》的海報一出都引起不少人討論，事關郭富城的形象與以往大相逕庭，他指出那張海報是在現場拍攝的，城城當時是整晚沒有睡覺，有點神志不清的情況下拍的，「你看多陰森恐怖，他的眼珠內其實還有一個郭富城。」

最愛吃火鍋的城城竟然這樣保養身材

周導更爆了城城一個很錫身的小秘密，「很多人都知道郭富城喜愛吃火鍋，尤其是喜歡麻辣火鍋，但城城這個人真的很著重保健，原來他吃完火鍋你會回家跑步，還會跑起碼一個小時，我們吃完火鍋、喝完酒，回家當然是睡覺。」