提起導演周顯揚，代表作除了《殺人犯》，另一部一定是2012年的《大追捕》，當年更憑這部作品榮獲第32屆香港電影金像獎新晉導演。 電影由張家輝主演，他甚至被「折磨」到瘦了幾個碼，連周顯揚接受專訪時也指，「當年有街外的人以為張家輝患了癌症」，更有記者關心叫家輝要小心身體。

周顯揚憑2012年的《大追捕》榮獲第32屆香港電影金像獎新晉導演。（陳順禎 攝）

張家輝帶少少邪氣很適合這角色

張家輝在《大追捕》裡飾演一個被控謀殺入獄的殺人犯，性格怪異，更在獄中試圖自殺失敗，成為了啞巴。要家輝演一個啞巴，對導與演來說都是一大挑戰。「當然很難演，所有演繹都是依靠眼神和表情，你要找到一個演員，能夠有如此的演技才可應付這個角色。」周顯揚說。

張家輝飾演王遠陽這個角色，看似性格有點變態其實暗藏父愛，「他整個人的特質上，他都有這個味道散發出來，少少邪氣，但其實是一個很深沉的人，同時這個角色也充滿愛，是個複雜的角色。」

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瘦身及暴曬至毀容：「睇見都覺得他恐怖。」

當年張家輝為了這部戲，有指他激瘦及暴曬至毀容，原來導演周顯揚表示，他們是想家輝的身型和外貌，特別要貼近王遠陽這個角色，「開拍前一至兩個月，街外的人以為張家輝患了癌症，記者問他他沒有甚麼事吧？你要好好照料自己，你應該情況不太好。」

為何那時張家輝外表看來會如此差勁？事關張家輝在瘦身和鍛鍊的過程中，某程度上對他的皮膚有影響，「看見他的皮膚很乾，見到他都覺得很恐怖。」

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周顯揚︰「個個都話冇問題，到現場就好多投訴」

在過往的作品中，周顯揚很多時候都會要求演員在拍攝前進行一些特訓，塑造他們成為戲中的角色，導演都笑指有不少演員都會有投訴，「每一位都會投訴，他們願意這樣做，不代表不會投訴，他們亦付出很大，很辛苦。」

周顯揚更比喻自己有時比較似一個「顧客服務部」，「我的崗位經常就是接納投訴，除了是一個顧客服務部，同時都是一個心理醫生。」

導演周顯揚接受訪問時分享，當年點解會覺得張家輝就是演王遠陽這個角色。（陳順禎 攝）

《大追捕》為周顯揚帶來金像獎新晉導演的獎項，不過他話得獎在實質上影響不大，「可能會有客觀影響，人們對你的感覺好，便認為你的電影會好一些，但是又沒有甚麼實質影響，因為你拍第一套電影和第十套電影，其實都是一樣，得獎其實對拍戲是沒有影響的。」