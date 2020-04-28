YouTube聯合20大影展搞網上電影節　康城、柏林齊幫WHO募款

早前不少消息指出年度影展盛事之一的康城影展或會停辦，康城電影節藝術總監Thierry Frémaux曾向外媒確認，要是影展無法舉行，也絕不會改在網上進行，不過受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，現時似乎零機會在公眾地方舉行人多密集的活動，加上月中時法國政府宣布禁止公開活動政令延長至7月中旬，令康城影展一而再受難關考驗，不過今日官方再有新消息傳出！

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康城電影節藝術總監Thierry Frémaux原本保證康城影展不會在線上舉行。（Getty Images）

鑑於新冠肺炎疫情嚴重，外媒報道YouTube和翠貝卡影展（Tribeca Film Festival），日前宣布將會舉辦網上電影節，更會聯同康城、柏林、威尼斯、多倫多電影節等世界各地20個電影節主辦方合作，推出最大型的網上電影節，主題名為「We Are One：A Global Film Festival」。

YouTube宣布將會舉辦網上電影節。（官方圖片）

該線上電影節活動將於5月29日至6月7日舉行，形式包括有長片、短片、紀錄片、音樂、喜劇和對話等等，更會有原定在各大電影節中放映卻受新冠肺炎影響的電影。雖然目前仍未公布確實片單，但主辦方則表示屆時將會有新舊電影，而外媒《Deadline》稱長片方面預計會以影庫中的舊片為主，康城影展等則未向該活動提交長片名單。

YouTube將會舉辦網上電影節，主題名為「We Are One：A Global Film Festival」。（官方圖片）

20大電影節聯手

YouTube將會就該線上電影節提供免費播放服務，主辦方更有鼓勵觀眾為世界衛生組織的COVID-19 Solidarity Response基金和本地慈善組織捐款。而參與本次「We Are One」線上電影節活動的包括：安錫國際動畫影展、柏林國際影展、倫敦電影節、康城影展、瓜達拉哈拉國際電影節、澳門國際影展、耶路撒冷電影節、孟買國際電影節、卡羅維瓦利國際影展、盧卡諾影展、馬拉喀什國際影展、紐約影展、聖塞瓦斯蒂安國際電影節、薩拉熱窩電影節、辛丹斯電影節、悉尼電影節、東京國際電影節、多倫多國際電影節、翠貝卡電影節、威尼斯電影節等等。