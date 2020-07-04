里安納遜與25歲大仔父子檔拍戲　曾反對兒子入行︰情願佢做農夫

里安納遜（Liam Neeson）這位荷里活廿四孝老豆，最近與25歲大仔Micheál Richardson父子檔拍新戲《Made in Italy》（暫譯：《意大利製造》）。

其實兒子Micheál間中都有與爸爸出席活動，樣子相當標緻，曾經留了一頭長髮及鬍渣，帶點不羈迷人的氣質。但原來Micheál曾被指因媽媽意外去世而濫藥，而爸爸起初也反對兒子入行。

里安納遜出道超過40年，這位愛爾蘭男星過去多演溫文紳士角色，後來成為動作片票房保證。（IMDB圖片）

現年68歲的里安納遜出道超過40年，多年來演出過不少電影，2008年憑電影《救參96小時》（Taken）讓演藝事業再攀上高峰。

《救參96小時》原來已經上映超過10年。（劇照）

今次兩父子拍住上演出新戲《Made in Italy》，故事講述一對父子為了要賣掉在托斯卡尼的房子，被迫一起整修托斯卡尼的房子，被迫一起整修，更有機會解開多年來的心結，是一部有笑有淚的文藝片。

Micheál出道拍戲，演藝圈又多一個有潛質的星二代，其實Micheál間中都會與爸爸一起現身，幾年前他紮起一頭長髮、留着鬍渣，當時已受到關注，不少網民都大讚他型仔。

里安納遜的太太Natasha Richardson在2009年，於加拿大滑雪時發生意外導致頭部重傷去世，當時Micheál只有13歲。據知為了紀念早逝的母親，Micheál選擇以她的姓氏Richardson作為他藝名的姓氏。

Micheál因為早年喪母，年青時曾有過迷失時期，更濫用毒品，他曾表示自己當時覺得在派對上得到滿足感，其他人看在眼內認為他的沉淪是與喪母有關。

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但當時的Micheál不以為然，後來他回想起來才覺得兩者可能是有關係，2014年他入戒毒所改過自新。原本Micheál擔任一間時尚藝廊的負責，不過他對表演富有興趣，還是希望轉行成為演員。

他透露爸爸里安納遜起初是相當反對的。「爸爸聽到我想演戲時，他說拜託，你就不能當個木匠、農夫、酒保或者做其他職業嗎？」

《追命列車》（The Commuter）劇照

但Micheál覺得同為演員的媽媽Natasha如果在生，她也會支持自己。Micheál對表演很有興趣，5年前與爸爸合作拍廣告，今次又一齊拍戲，有影迷就大讚Micheál外型不錯，絕對有機會繼承爸爸衣缽，睇好他未來的發展。