內地裸體演員訛稱遭禁錮強姦被判監　出獄後成為網紅反而成名

為咗成名可以去到幾盡？內地裸體演員沈樵去年在微信朋友圈發文，聲稱在上海某飯店遭性侵，不過她竟然沒有報警，仲留下一句「這件事情發生到我身上我覺得挺好玩的」，最後還是驚動警方並揭發沈樵造假案，以「尋釁滋事」為由將她監禁25日。但更離奇的是，沈樵出獄後反而獲得更多網民關注，她亦借勢成為網紅，得償所願。

沈樵（圖左）本為裸體替身演員。（影片截圖）

沈樵本來是一名寂寂無名的「騎呢啡」，專門拍攝裸體鏡頭。去年元旦日，她在微信朋友圈出Post，聲稱與助理及男友身在上海某酒店，當日她穿得較性感，一名男子趁助理及男友走開竟走入房將她強姦，仲多次掌摑她，完事後她裸身僅以枕頭遮住重要部位衝出房找人幫忙，但她最後竟然選擇不報警，要息事寧人，仲話：「這件事情發生到我身上我覺得挺好玩的」。

沈樵去年元旦在微信朋友圈發文，聲稱被人強姦及暴打，但最後竟然要息事寧人唔報警。（網上圖片）

放監後沈樵轉行當網紅，做直播好多人睇。（微博圖片）

成件事聽落相當離譜，似討論區潮文多過真人真事，不過貼文就火速在網上瘋傳，就算沈樵在發文1小時後刪除，仍阻止不了警方介入。經調查後，原來沈樵當日相約男網友到酒店見面「借錢」，但當發現對方其貌不揚，想拿錢走人，才發生後續事件。諷刺的是，男網友因證據不足罪名不成立，但沈樵被當局以「尋釁滋事」為由將她監禁25日。

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為了一千元而入獄，沈樵從名不經傳的跑龍套變成網紅，之後她亦放棄拍戲，轉行在網上賣衫以及做直播主賺錢，不時在微博上載性感照呃Like。不過本月初她發文指因為網安（網絡安全）原因，不能再以「沈樵」的身份拍攝電影以及使用微博帳戶，突然人間蒸發。