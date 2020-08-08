星爺研究院｜《國產凌凌漆》打靶戲成經典　古明華：呢幕拍足3日

要數周星馳的經典電影，由佢自導自演嘅《國產凌凌漆》一定唔少得，尤其阿漆被打靶一幕，近年被唔少網民指係世界級諷刺。

在戲中收下阿漆一百元人仔，再加句︰「去！去！」放人嘅公安古明華，雖然出鏡加埋唔夠三分鐘，但原來佢當年足足喺片場等足三日，先得到星爺嘅召喚埋位開工。

當年《國產凌凌漆》呢一幕，唔少人睇完都回心微笑，但近年再睇，大家都覺得係世界級諷刺。（影片截）

一個演出能夠成為觀眾心目中經典，等足３日都抵。(陳順禎 攝)

呆等兩日改劇本

回望自己26年前嘅演出，古明華至今依然印象深刻，並坦言可以做得更好：「我到拍嗰刻先知劇本係咁、自己原來要做呢啲。所以我唔係太滿意自己演出，不過星爺可能就係喜歡呢一種即興。他有同我哋講想要啲咩，只係最初個劇本不太滿意，要不停改，所以我喺片場等到第三日先拍，準備時間唔多。」

作為一位演員，能夠擁有一幕經典，古明華大概拍攝當日也沒料到。在星爺眾多作品之中，雖然他最愛是至情至性的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，但《國產凌凌漆》又可說是無得輸。「佢好聰明，可以將自己嘅睇法用一個好幽默手法去處理，凌凌漆呢個角色佢演得好成熟，豬肉佬更加係無敵。」

古明華在演藝畢竟後，曾經拍過幾年電影，其中一套仲係被列為三級嘅《旺角馬場》。（陳順禎攝）

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首拍三級片提名新人獎

早在古明華加入無綫前，他曾拍過幾年電影，當中包括令他提名金像新人獎的《旺角馬場》。「我喺戲中做馬伕，帶啲女仔去開工搵食。嗰陣電影啱啱有三級制，唔少人都用有色眼鏡去睇呢部作品，但其實我認為這部作品是反映旺角嘅實情。」

古明華至今仍然記得電影由向立行執導，並笑言電影是幾百萬的小製作，卻意外獲提名，感覺十分有趣。「我有去頒獎禮，不過當然係落敗啦，當年勝出嘅係袁詠儀《亞飛與亞基》。」重溫同屆獲提名的新演員，仲有《逃學威龍2》朱茵、《飛虎精英之人間有情》鄭秀文、以及《黃飛鴻之二男兒當自強》熊欣欣，個個都表演出眾，古明華話自己被提名之餘，兼獲得支持，實屬難得。