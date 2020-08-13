誰調換了我的父親｜翻拍荷里活版　導演王子逸不滿拍攝計劃被洩漏

是枝裕和的《誰調換了我的父親》是2013年上映的電影，由福山雅治、尾野真千子、Lily Franky等主演。電影將會翻拍荷里活英文版，最近就公布更多詳情。

《誰調換了我的父親》是2013年由枝裕和導演的日本電影。（《誰調換了我的父親》電影劇照）

《誰調換了我的父親》是2013年由枝裕和導演的日本電影，福山雅治在戲中首次飾演父親的角色。

電影分別榮獲第66屆康城影展評審團大獎以及第56屆亞太影展最佳影片、最佳導演。

故事講述野野宮良多（福山雅治 飾）與妻子綠（尾野真千子 飾）育有一名6歲的獨生兒子慶多，一家本來過着幸福快樂的生活。但有一天醫院來電通知他們，原來慶多在醫院與另一個同一天出生的孩子調亂了。二人悉心栽培了6年的兒子竟然是別人的孩子，是一部圍繞血緣、情緣和感情的電影。

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荷里活拿了《誰調換了我的父親》的翻拍權多年，最近有外媒首先爆出電影終的新進展，透露荷里活版本將由《別告訴她》的華裔導演王子逸執導，劇本由Sarah Ruhl負責。

《別告訴她》由王子逸執導和編劇，是奧卡菲娜首次擔任主演的作品，戲中8成都是中文對白。（《別告訴她》劇照）

王子逸之後在社交平台上確認電影的確是在籌備中，但對於有媒體爆料她就似乎相當不滿，她在Twitter形容「洩漏別人的項目，真的令人討厭，因為消息缺乏整體背景和相關的觀點。如果人們想知道電影製片人在做什麼，也許他們可以問問有關的電影製片人？我一直對自己的熱情，表現得很透明。」王子逸之後又補充，她並不相信「翻拍」，她對此有所保留。

王子逸1983年出生於北京，去年執導的《別告訴她》由Awkwafina主演，更拿下金球獎音樂喜劇類別的最佳女主角，作品當時也獲得不錯好評。