唔止《天能》、《吸血新世紀》！回顧羅拔柏迪臣從影10個經典角色

從《命中有罪》(Good Time)到《燈塔》(The Lighthouse),再到《太空生活》(High Life)及《絕地行者》(The Rover)的精湛演出,這些角色已經奠定了羅拔柏迪臣(Robert Pattinson) 的變色龍演技生涯基礎。

很少有演員能像羅拔柏迪臣那樣,完美地詮釋多元角色。這位34歲的倫敦人在19歲的時第一次演出掀起轟動,當時他在《哈利波特》(Harry Potter)系列電影第四集中飾演西追迪哥里(Cedric Diggory)一角,他彬彬有禮的紳士風範讓一票哈利波特迷為之傾倒。爾後推出以吸血鬼題材為主軸的電影《吸血新世紀》(Twilight)甚至成為了一種文化現象,全球票房突破33億美元,讓這位演員在世界各地擁有了一大票為他癡迷的粉絲們。

羅拔柏迪臣並沒有挾帶著他掀起的這股名氣帶入到另一部賣座鉅片中,相反地,他重重抨擊了那些批評他的聲浪,並成長為知名電影導演們選角時的必要人選之一。他在2015年的電影名導韋納荷索(Werner Herzog)的電影《沙漠女皇:燦爛年代》(Queen of the Desert)中飾演一位英國軍官TE Lawrence、在另一部2015年由導演安東寇班(Anton Corbijn)執導的電影《捕捉占士甸》(Life)中飾演一位擁有雄心壯志的攝影師、在2017年沙夫戴兄弟(Safdie brothers)共同製作的犯罪電影《命中有罪》中,飾演一個街頭騙子、在 Zellner兄弟執導的2018年女權主義電影《落難佳人》(Damsel)中飾演一位笨拙的拓荒者,還有近期他在希羅蓋拉(Ciro Guerra)所執導改編自諾貝爾文學獎得主柯慈(J.M. Coetzee)作品的2019電影《等待野蠻人》(Waiting for the Barbarians)中飾演的一位反派軍官。

因考量到羅拔柏迪臣演出的眾多非主流作品,當2019年5月公告他將在麥里夫斯(Matt Reeves)執導的新版《蝙蝠俠》(Batman)主演時,再次震驚整個電影圈。這是否代表著他將回歸主流電影圈?也許他在由知名美國導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)所執導、逆轉時間的史詩鉅片《TENET天能》中演出的下一個角色,將在藝術非主流電影與商業主流大片之間取得完美平衡。近日《天能》上映,讓我們一起重溫Pattinson迄今為止,最令人難忘的10部電影演出。

1. 《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire )(2005)

當Pattinson以一個頭髮蓬亂的少年形象出現在銀幕上,以霍格華茲(Hogwarts)的金童與原本三強杯冠軍西追迪哥里(Cedric Diggory)的身分出道時,他成為了當代的電影界指標巨星。他俊美的外表以及傲人的英雄氣概、他勇敢地與龍戰鬥、與張秋(梁佩詩Katie Leung飾)跳著華爾茲、與哈利波特(丹尼爾烈格夫Daniel Radcliffe飾)建立了一段不可能的友誼,最後卻在伏地魔(賴夫費恩斯Ralph Fiennes飾)的命令下寫下了悲劇性的結局。儘管他在這部電影中出現的時間並不長,但一顆電影圈的耀眼新星還是因此而誕生了。

Robert Pattinson飾演西追迪哥里(Cedric Diggory)。(《哈利波特:火盃的考驗》劇照)

2. 《吸血新世紀》系列(The Twilight)電影 (2008 to 2012)

從一個奇幻冒險系列電影轉移到另一個奇幻浪漫系列電影,擁有高顴骨及蒼白膚色的吸血鬼愛德華庫倫(Edward Cullen)角色更是將Pattinson的演藝生涯帶到了另一個高峰,《吸血新世紀》系列(The Twilight)電影,這個屢創票房紀錄的系列電影一共有五集,分別是2008年的《吸血新世紀》(Twilight)、2009年的《吸血新世紀:新月傳奇》((The Twilight Saga: New Moon)、2010年的《吸血新世紀3:月蝕傳奇》(The Twilight Saga: Eclipse)、2011年與2012年的《吸血新世紀4:破曉傳奇》上下集。故事講述了他與一個凡人(由姬絲汀史釗活Kristen Stewart所飾演的Bella Swan)、變形者狼人之間的三角浪漫愛情故事,更不用說那一連串關於青春期的少年煩惱了。

Edward Cullen將Pattinson的演藝生涯帶到了另一個高峰。(《吸血新世紀3:月蝕傳奇》劇照)

3. 《墮樂迷城》(Cosmopolis) (2012)

Eric Packer是大衛柯能堡(David Cronenberg)這部滑稽、荒誕驚悚片的主角,Pattinson以自己的方式演繹出宛如吸血鬼生活般的人生 : 一個眼神空洞、面無表情的資產管理人、搭著豪華轎車在曼哈頓巡遊。當反資本主義的抗議活動在他周遭肆虐時,他眼睜睜地看著自己一手建立的帝國崩毀,並思考著死亡。Pattinson將這個角色詮釋地別有一番風味,無論是在面對刺客或是在商務會議中進行前列腺檢查時,他都完美演繹出其面對外在威脅時漫不經心的沉靜狀態。

Pattinson將Eric Packer這個角色詮釋地別有一番風味。(《墮樂迷城》劇照)

