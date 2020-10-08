四大天王等多名藝人各捐100萬　幫助電影基層工作者紓困

新型冠狀病毒肺炎肆虐下，許多行業都深受影響，當中包括不少電影工作者。今日有報道指出，沒有參與演出的劉德華、郭富城、張學友及黎明分別捐出100萬。除了四大天王外，據了解，還有幾十位演員捐款。

由古天樂牽頭，並聯合十間電影公司開拍新版「豪門夜宴」《總是有愛在隔離》，為業界提供就業機會。（資料圖片）

早前由古天樂、曾志偉及成龍等牽頭，並聯合十間電影公司開拍抗疫電影，即新版「豪門夜宴」《總是有愛在隔離》，從而為業界提供就業機會。雖然日前傳出政府電影發展基金的900萬資助縮水一半，有指發起人放棄政府資助，改以再向各大片商籌募資金，還傳出此舉讓片商相當不滿，有傳各大片商不願再捐款，或間接影響電影的工作進度。

由古天樂、曾志偉及成龍等牽頭開拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》為業界基層員工提供就業機會。（電影公司提供）

然而今日有報道指出，四大天王劉德華、郭富城、張學友及黎明雖然沒有份參演這部抗疫電影，但四人為了支持電影業界，分別捐出100萬。除此之外，有指劉青雲、鄭秀文、楊千嬅、張智霖及妻子袁詠儀等十幾位藝人，亦分別捐款50至100萬不等，真是患難見真情。