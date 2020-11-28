阿索的故事｜王菀之曾經中女都恨嫁　「成日諗點解仲未問我？」

《阿索的故事》由王菀之（Ivana）、姜皓文、梁漢文、蔡潔領銜主演，Ivana在戲中的的角色性格單純，多年的生活只圍繞着愛人，對方突然變心，情場失意加上失業，受盡情傷成為「雙失」中女，但她沒有自暴自棄更轉行揸巴士。

現實中的Ivana是位幸福人妻，她接受專訪時也有分享與老公的相處之道，提到以前踏入所謂的「中女」年紀時，原來Ivana都試過有恨嫁的心情，「我會默默地想『點解佢仲未問我嘅？』」

「阿索」與男友（梁漢文 演）拍拖多年，結果被拋棄，受盡情傷，後來她轉行做巴士司機。（《阿索的故事》劇照）

王菀之在《阿索的故事》飾演一個平凡的女生「阿索」，與梁漢文演出的角色拍拖多年，一起在男方的家傳老字號辣椒醬公司工作，「朝見口晚見面」。

怎料中途殺出商界奇女子琪琪（蔡潔 飾），之後更成為第三者，搶埋阿索的男朋友。阿索頓時失戀、失業，由賣辣椒醬轉行去做巴士車長，非常叻女。

王菀之表示今次為了角色去考巴士牌，起初都相當大壓力。（葉志明 攝）

戲外王菀之為了角色更真正去考得巴士牌，「導演當時話你同阿Bob乖乖地去考個巴士牌，你一日考不到巴士車牌，我們就不開拍，都有這個壓力。」

面對感情和失業的挫敗，阿索成功轉行，甚至大方到前度的婚禮送上祝福。電影除了是一個中女的愛情故事，其實也同時看著阿索成長，由依賴男友蛻變成硬淨、堅強的女生。

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Ivana透露自己未結婚之前，曾經都有過一顆恨嫁的心。（葉志明 攝）

Ivana坦言自己當年踏入所謂的「中女」年紀都曾有一顆恨嫁的心，「實有啦，我會默默地想，『為什麼他還未問我？』，但又不會問出口，我覺得未必關年紀事，反而是個對象會否令你想想（結婚）這回事，有沒有遇上對的人。」

現實中的Ivana在2015年與設計師Eric So結婚，成為幸福人妻，她坦言在二人的關係中，她會是較溫和的一方，亦很少會有爭相，對住老公相當「小鳥依人」。

Ivana在2015年與設計師Eric So結婚。(視覺中國)

提到與老公的相處之道、愛情保鮮的方法，Ivana坦言經營一段感情最重要是互相尊重，有共同興趣也是重點，「我覺得大家花些時間，想一些有趣的事，在生活上就經常能處於一個比較好的氣氛，那就不會一直跌入不喜歡的、忍忍忍忍這樣辛苦。」

Ivana坦言經營一段感情最重要是互相尊重，有共同興趣也是重點。（葉志明 攝）

Ivana表示她與老公經常想到一些好玩的事，可以令大家都開心，「可能是我們都喜歡創意、喜歡藝術、喜歡看有關的事物，有一個共同的『語言』，在生活上帶來一些有趣的點子。」Ivana閒時與另一半都很喜歡一起去看藝術展，「之後的話題可以延續很久，經常會提及之前一起看過的（展覽），會有很多分享，都是來自一些大家共同喜歡一起去看的事情，為我們帶來不少日常的話題。」

Make up: Janice Tao

Hair: Jo Lam@SALON TRINITY

Costume: Y's@IT

Venue: 香港海洋公園萬豪酒店