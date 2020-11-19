《無聲吶喊》接演變態校長原因曝光　張光：當時我都不想演！

在2011年上映的南韓電影《無聲吶喊》，電影雖然取材自南韓女作家孔枝泳的的同名小說，但小說的內容是根據光州聾啞學校性侵事件。電影當年上映後，引起當地的極大關注，並推動了「熔爐法」。

在戲中飾演變態校長兄弟的張光，又譯張鑛，他在戲中每個舉動都讓影迷不寒而慄。早前張光出席綜藝節目，坦誠當初對這角色非常抗拒，但最終因經濟問題而無奈接下這角色。

《無聲吶喊》由孔劉及鄭有美主演。（《無聲吶喊》劇照）

現年68歲的南韓老牌男星張光，他早前出席當地的綜藝節目《新穎的整理》（신박한 정리）時，談到當年原來是迫於無奈下才接下《無聲吶喊》：「身為基督徒，卻要演出如此惡毒的角色，讓我苦惱了很長的時間。」

最終他因一個決定而接下變態校長這角色：「因為當時家庭經濟狀況不佳，需要錢來養活家人，在跟家人討論後決定出演。」他之後補充，因為「校長」這個角色演得好，讓他獲得更多演出電影及電視劇的機會，而家境也有所改變。

張光在節目上重提當年接受《無聲吶喊》的原因。（網上圖片）

其實《無聲吶喊》是張光首部演出的電影，他之前僅曾為迪士尼動畫電影《沖天救兵》配音。而他在《無聲吶喊》中的精彩演出，除了讓觀眾不寒而慄外，還為他帶來不少困擾。他過往曾在其他節目表示，當他演出《無聲吶喊》後，連其妻子都感到恐懼，三天不與他說話。

除此之外，張光曾自爆一段尷尬經歷。他出席釜山國際電影節時，有兩位女士認出他，而他本來出於好意主動提出與她們拍合照，豈料兩位女士卻轉身離開。

張光一人分演兩個角色，憑出色的演技獲得更多的工作機會，而當時《無聲吶喊》還是他首部演出的電影。（《無聲吶喊》劇照）