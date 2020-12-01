【消失的情人節影評】587、038係咩意思？六個數組成一個戀愛真理

嚴重懷疑勳導的偶像是基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），時間比別人快一拍、慢一拍；日期比別人多一天、少一天，上一次這樣操縱時間線的導演，嗯……好啦以上純屬娛樂。

↓↓↓從《消失的情人節》發現「遺失的美好」？12圖極速看完影評精華內容↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

相關圖輯：金馬獎2020｜郭書瑤性感行紅地氈 Kiwebaby走光激戰火辣白靈（點圖放大↓↓↓）

+ 38 + 38 + 38

公車司機阿泰，是一個動作慢吞吞、連手錶都比別人慢的奇葩。他每天都會去郵局，找櫃員楊曉淇寄一封不知道給誰的平信。櫃員楊曉淇和阿泰完全相反，是個凡事搶拍的超級急性子，唯獨感情生活毫無進展。情人節當天，曉淇發現她情人節突然消失了！？每天來寄信的阿泰也再也沒出現過…毫無記憶的楊曉淇，開始了一趟尋找真相的奇幻旅程…

在看過比較嚴肅的《陽光普照》、《無聲》之後，今天再看《消失的情人節》，我深深覺得劉冠廷可以駕馭任何角色，能嚴肅，也能搞笑；能嚇人，也能討喜。

從第一張主視覺海報到預告片，一直以為劉冠廷是全片的主要角色，結果沒想到大部分的戲份是落在女主角李霈瑜身上。先從前半段描述「消失的人」，也就是情人節少掉一天的女主角曉淇，後半段再從多出一天的阿泰，慢慢為觀眾解密「消失的情節」。

↓↓↓「大霈」李霈瑜失落影后卻成功靠《消失的情人節》吸粉絲！點圖看更多她的美照↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

我很喜歡勳導自己獨特的惡趣味，其中還偷偷用數字罵人：劉冠廷開「587我白痴」的公車，大霈的郵政信箱是「038你三八」，原本以為只是笑點，卻發現暗藏著故事的主旨。

《消失的情人節》讓我想起《怪胎》，我想我可能不是第一位這樣想的觀眾，我們在愛情裡都像怪胎，同時也像極了白癡，也像極了三八。我們曾是奮不顧身去愛的白癡，與不知道有人愛著你的三八。

但到頭來，在成長的旅途上，我們遺失的到底是愛情，還是自己？我們都曾經痛過、哭過、愛過、擁有過，但多年後，我們是否還是原本的那個你？當時光荏苒，我們到了中年，甚至白頭，你是否問過現在你，擁有、得到了什麼？為了要擁有那些你又付出什麼？

「追逐的人生換來那些什麼，最後能帶走什麼？」這是五月天阿信寫在《什麼歌》中的歌詞，無腦嚮往的愛情，最後可能轉變成詐騙，瘋狂追逐的大城市生活，可能只是日復一日、年復一年的打卡上下班。

↓↓↓點圖看一眾台灣名人對《消失的情人節》的短評↓↓↓

最後，電影的主旨從「白癡與三八的愛」，延伸的了「成長中的遺失」，我們成長中認為消失的「那份愛」、「那一天的情人節」，其實都是對自己的愛、與自己的情人節，我們都得先更愛自己一點，才會有人來愛妳。

說一些個人想法，我始終片長可以再短一點，前半段女主角的視角有點長，到後半解密的部分才慢慢開始有趣，節奏也才加快起來，整體應該可以更短小精悍一些。

說到了結尾，《消失的情人節》的劇情非常簡單清新，情感也淡淡的，並非大起大落的情緒衝擊，劇情梳理的非常平順自然，演員們也都各司其職、表現亮眼，讓人看得非常開心。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：咖哩聊電影Curry Talks Movies，原文：《消失的情人節》 觀後感 /「在愛情中，我們都是白癡與三八。」】