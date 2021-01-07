【盜夢偵探影評】潛行凶間故事原型？以榮格心理學分析今敏代表作

劇透警示，雖非劇情的直述或訴說，為了討論相關議題仍有所取捨，介意請斟酌閱讀。

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夢想的翅膀，因應自我厭惡而被拔除

《盜夢偵探》作為今敏的第四部電影之作，承襲過往系列色彩，以社會議題為跳臺來出發，更搭配大量的匹配剪輯去推展綿延不絕的論述，促使電影就像一座宏偉的巨大迷宮，讓觀影者不自覺就浸淫其中。

對於夢，心理學家有著各樣的解釋，佛洛伊德則認為夢通往人類潛意識的居所，其中埋藏著多樣的欲求，透過夢景的演出獲得釋放，故此，原本只能掩藏於社交面具之後的不得體，能夠回到安詳的聚落。以此來看，今敏架構出的虛幻世界，正是以此出發細膩地描繪出夢的崩解，意即欲求的迷走與失衡。

為此，《盜夢偵探》裡的夢，不只是睡眠過程中大腦進行記憶整理時衍生出的無意義堆疊，更也像是了人類欲求的結晶，甚至跟孕育前進力量的夢想牽連在一起。爾後，電影再以此推展出後續發展，藉此針對鮮明的命題進行探討，引領觀影者們思索，假若人為託載夢景的軀殼，失去原有的夢景之後，既存的肉體將會走向何處？

當然，夢景的消散，其來有自，透過今敏的細致堆疊，更有多種可能，比如被焦慮給困擾的刑警大叔（粉川），就把電影夢替換成好好當個警探來工作，箇中緣由則在於大叔對於自我的低價值感，意即追趕不上同儕之天賦的自卑感，讓刑警大叔親手槍殺 做夢的自己。以此來說，今敏針對夢想的消散提出一個假想，點明人可能因害怕失敗而放棄，但夢想消散之後，其碎裂的結晶不會真的就此完全消失，反而是轉變成內在陰影，然後封鎖於心靈高塔的深處，藉由「不去看見」來「不去想起」，因而能形成初步的壓抑。

可惜，如前所述，放棄，某種程度，即使沒有起頭還是一種挫敗，為此，放棄還不足以封印自卑，更還要搭配遺忘來完成進一步的壓抑。以此來看，大叔直接透過記憶的重新編組，精準地遺漏掉電影夢的相關回憶，並構築出自己討厭電影的設定，就是要避免接觸放棄的事實，進而完整地迴避因應放棄所帶來的失敗感，妥善地把自卑這隻怪獸束縛於心靈深處，方能繼續保持生存價值感，不被自卑的陰影給吞沒。

然而，心理的運作並非大叔這個主人想得如此簡單，就完形心理治療的觀點來看，被壓抑成為內在陰影的未盡事宜，意即曾經的夢景，就算不被看見，仍然會在背景中不斷地干擾，甚至搗亂主人的行事風格，讓其不知不覺中持續朝著原本的夢景來前進。

如前所述，夢是通往潛意識的道路，那些不被實現的夢景，不只會干擾現實，也會以混亂的形象出現在睡夢中，化身成夢中的任何一景一物一角。為此，即使自卑怪獸被束縛於意識層面之外，來到夢這個無意識領域時，就有機會因應理性的休眠，回過頭侵蝕主人。

然而，這隻巨獸的索求也並非真的就是取代或掌控，而是被看見以及補償。畢竟，如前所述，我們可以發現巨獸所帶的不只是自卑，更還有一份擔不起的夢想，以及放棄後對於朋友的愧疚，這正好也解釋了為何追趕或殺死大叔的人都是他自己。

所以，回到前述的「看見」與「補償」，那又是什麼？

若以佛洛伊德的角度來看，夢是一種釋放，但很明顯的，今敏並不認為夢只有釋放這個替代性宣洩的功能。故此，我們必須融入榮格對於夢的看法，意即夢為「統整與補完的過程」，就此來說，今敏之所以要讓大叔不斷經歷同樣的夢境，其原因就在於透過夢景的演出，讓大叔將遺忘的記憶與渴求給拾起，形成一種內在的和解。畢竟，到頭來，大叔需要的不只是釋放，更要形成內在的完結，才能跳脫因為墜落（自卑感的象徵）而放棄追捕夢想的「惡性循環」。

綜上所述，透過不同的夢景演出，大叔擺脫墜落的結局，成功追捕到犯人，意即過度氾濫的自卑，再次重拾自己對於電影的熱愛，未來，即使不能成為一位導演，大叔也明白自己的愛，總得要有一個出口，就算只是再次踏入戲院觀影，也都能夠成為心中的欣慰，或是說對朋友的一種弔念。藉此，就算現實不夠如意完美，內在還是獲得了滿足，不過是換了另外一種方式，仍然是在實踐相關的夢景與愛，甚至學會跟自己的自卑來相處，達到了「超越自我」的進步與完整。

追趕不上他人的自我厭惡，拆解了追夢人的翅膀

空盪的軀殼，承載著他者的夢

前段聚焦在刑警大叔進行梳理，但在《盜夢偵探》中，其主視角卻不是從大叔出發，而是以研究夢境機器的組長千葉來串連，這部份主要在於中文翻譯時，沒有直翻片名所導致，不管是日文或是英文，片名都是紅辣椒，意即千葉在夢境中的分身。

不過，關於女主角的討論，本文暫且擱置，留待最後段落再來討論，接下來，則是想要繼續延伸大叔的討論，關於夢景的遺失，或是說夢想的崩解與迷走來闡述。首先，在電影中，並不只有大叔忘記了自己的夢，如本文開頭所述，今敏擅長以奇幻來刻畫社會議題，就《盜夢偵探》來說，則是點明日本社會集體的世代失落。

走過經濟泡沫的低谷，日本並沒有迎來完全的經濟大復甦，昔日榮景儼然無法複製，社會卻仍帶有追逐功利的鮮明色彩，為此，無法創造功名地位的夢想被拋棄、替代或掩藏，不斷出現的遊行畫面，一部份反應了祭典般的過往盛世只能存在虛幻的夢中。另一部份，則在暗喻人們拋棄夢想這個生而為人的關鍵核心之後，被社會改造成一具具只能擁有功能而非自我的家用電器，而這正好如同女主角千葉所述「空蕩的軀殼，承載著集體共有的他者之夢，主人原有的夢景則一口又一口地被吞食掉」。

就此來說，即使擁有經濟泡沫這個先前教訓，日本社會大眾還是順從著集體主義中的功利文化，欣然接受被馴化成乖巧的生財工具，繼續服膺腐敗卻沒死透的拜金主義，甚至希望透過全體國民的奉獻去借屍還魂，彌平失落二十年所帶來的丟臉。

當然，遊行隊伍中所出現的不只是家用電器，還有一具具的人偶，電影後期甚至出現各式各樣的角色物品，比如神社、佛像、自殺的上班族、自由女神，又或是臉變成手機自拍照的女高中生等等。以此來說，今敏的鋒利也不只是對準了拜金主義，更對準了抑鬱的應酬文化、外貌主義、崇洋媚外或是過度迷信等等不同的社會現象，甚至以「爭先恐後上位的政治人物」再次扣回電影前段對夢的假設，壓抑慾望的宣洩出口。

綜合來說，今敏運用「做夢」這個充滿獨特與荒謬的情境，帶出多變的元素與色彩，藉此形成多重的社會批判。

接著，讓我們從宏觀跳回微觀來看，更會發現反派兩人的處境也是相黏在社會氛圍下來發展，意即抗拒接受失敗這個主軸。暗戀千葉且忌妒時田之天賦的小山內，或是因應自身軀體的殘缺而有限制的理事長，都跟日本社會一樣，深深地被缺陷給綑綁住。甚至也可以說，追逐完美外貌以及功利成就的極端社會氛圍，豢養出小山內與理事長這兩個反派角色。

什麼都不知道的太陽公公，埋葬黑暗，燃燒影子，早晚要把自己都燒光

就此來看，或許只是後見之明，但正好完整地符合千囍世代後的世界局勢，不同勢力或觀點的對立越發越嚴重，層出不窮的恐怖主義，都因應過度膨脹的資本競逐而來，猶如榮格所述做夢這件事，不管是指睡眠或是願景，都是極度隱私的心靈自由，讓人保有自由的空間，才能促使人繼續掌握心靈的本質，進而維持整體人類發展的和諧。

承前所述，夢，讓人慢下腳步，不再窮於追逐，反而能夠一探所需，猶如刑警大叔，透過夢去解放、宣洩、轉化、補償以及超越，達到心靈的成長與滿足，藉此避免走向小山內或是理事長的暴走結局，迷失在困窘的匱乏與缺憾中，變成一隻饑餓的巨獸，不斷地吞噬卻又不斷地落空，只能陷於墜落的循環中，卻欺騙自己在飛翔。

飛不起來的鳥，裝上了不是自己的翅膀

破繭而出的夢蝴蝶

最後，本文將聚焦在女主角千葉以及紅辣椒來進行論述，延續前述的討論，夢，具備釋放、轉化以及補償的功能，故此，遊行的隊伍裡不只呈現了人的陰暗面，也承載著那些未能發光發熱的稚夢，所以才會有人變成樂器，只願重溫樂團夢，回到千葉，夢也同樣內涵了許多因應現實而要被隱藏的面貌。

就以日本職場文化來說，辦公室戀情並非不可以，甚至比歐美還要開放，但那也是在不露痕跡且公私分明的狀況下，故此，即使時田跟千葉兩人互相欣賞，還是必須擺出一段距離，甚至要因此戴上高冷的面具。不過，那份高冷，也不只是因應這份戀情，更還有所謂職場文化，特別千葉是一位女性高階主管，就算性別平權不斷進步，但在十幾年前的社會，性別天花板仍然非常明顯，女性過於感性容易心軟的刻板印象促使管理職甚少以女性為考量，就此來說，那份高冷面具也是擺給周圍的所有人看，藉此證明千葉不只具有能力，還有管理上的魄力。

然而，人擁有多種面向，為此，紅辣椒誕生了，這個僅存於夢景中的分身，跟高冷的千葉具有鮮明的對比，活潑且熱情，穿著與打扮更是直接落於兩種不同光譜位置。

一方面，就電影劇情來說，紅辣椒的對比色彩，可能是千葉為了保護現實中的自己所挑選出的「棄之也無謂」的個人面貌，藉此能夠完整地切割現實與虛幻，避免真實的自己受到傷害的保護措施。不過，另一方面，若以夢就是壓抑出口來切角，則會明白紅辣椒更是千葉日常中因應現實條件必須壓抑的感性之我。

如前所述，就電影劇情來看，千葉跟其他人並沒有太多差異，同樣背負著生活的斷裂與缺憾，但為何千葉沒有走上其他人的結局，甚至成為救世之人？

就心理治療的概念來說，雖然千葉壓抑著紅辣椒，但隨著劇情發展，她漸漸明白，甚至接受，紅辣椒不是自己分出去的一部份，自己就是紅辣椒，意即紅辣椒跟千葉兩者互為主體，並沒有誰附屬誰的問題，只是因應現實條件擺放出不同的角色樣貌。

另外，千葉遵從內心熱情跑向時田一幕，某種程度，就代表千葉跟紅辣椒對調了角色特性，千葉變成感性的代表，紅辣椒則是轉為理性的代表。爾後，透過這巧妙的換位思考，千葉與紅辣椒得以互相理解與和解，再綜合時田的吞食這個儀式動作，相對的樣貌達到補完與融合，促使千葉變得完整，甚至坦承，才能在現實生活中伸出手握緊時田。

就此來看，為何所長最後會說，失去了紅辣椒，某種層面就是在指涉純粹的紅辣椒已經跟千葉融為一體，即使能夠再相會，那也是稍微不同的面貌，就算熱情依舊，心中那塊最暖的地方已經被時田給駐留，飽滿的心進而再也收留不下任何流浪的人。

整體而言，不管是何者的故事，今敏都妥善地運用夢境去鋪陳，不只帶出荒謬諷刺，更還蘊含豐沛的人生哲理，讓觀影者明白保有自我夢景的重要性，但又不拘泥於純粹的陽光走向，讓人理解保有對夢的熱情就已足夠去對抗現實的煩悶。就此來看，這也符合今敏一貫的作品調性，透過畫面的層層堆疊，打破既有的框架，進而綻放出虛實交錯的重影世界。為此，即使穿越到十幾年後的當代，《盜夢偵探》仍然保持尖銳，卻又提供足夠的色彩去包容。

結語

綜觀今敏的系列電影，不管是妄想、戲劇、遊民情誼或夢景，都相對於現實的情境，搭配流暢的匹配剪輯，虛實之間沒了邊界，壁壘分明的狀況不再。然而，對立的交會卻沒引發假設性的毀滅，甚至點發出各種樣貌的絢爛，為世界以及人們編職出更多的可能與想像。故此，縱然今敏的作品不如現今動畫或是特效電影那般充滿鮮明色彩，卻仍用漂亮的技法與故事設定，陳列出歷久彌新的觀影體驗，讓人目不轉睛，更讓人瞠目結舌。

全文圖片由MADHOUSE所提供

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：癮君子--movie addict，原文：影評▕ 《盜夢偵探》- 空盪的軀殼，承載著他者的夢】