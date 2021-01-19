雷神4｜又一荷李活男神加盟？澳洲野生捕獲他　網民即重溫這一幕

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-01-19 23:00

還記得充滿詼諧笑點的《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）驚喜找來了荷李活巨星麥迪文（Matt Damon）客串演出「假洛基」，與湯希度士頓（Tom Hiddleston）身形大不相同，麥迪文不計形象搞笑露出雙下巴而被影迷笑稱是「胖洛基」。就在「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）親自帶領銀河守護隊前去開拍《雷神4》之後，你可沒想到就連麥迪文現在也被爆出要回歸！

網民重溫第3集「假洛基」麥迪文這一幕爆笑演出（點圖放大逐格睇↓↓↓）

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就在這週英國媒體《Daily Mail》直擊到麥迪文帶著一家大小專程飛往澳洲雪梨，並且開始進行14天的隔離防疫措施，如此大費周章帶著一家妻小飛往澳洲，據悉麥迪文也是趕來拍攝Marvel電影《雷神4》！至於他是否又要再度演出舞台劇上的超搞笑的假洛基則相當引人期待。

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還記得自從拍攝完《雷神3》之後麥迪文就與「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）變成超級月朋友，就連休假時也會帶著家人飛往澳洲與基斯咸士禾夫一家人進行大自然渡假，還一度引發麥迪文從小到大的「好基友」賓艾佛力（Ben Affleck）吃醋。沒想到現在「假洛基」又有望回歸，令人期待預計於明年5月6日上映的《雷神4》！

據《Daily Mail》報導，麥迪文帶著妻小飛抵雪梨。（Dailymail）

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