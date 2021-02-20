同學麥娜絲影評｜片名藏三個意思？麥娜絲這樣呼應《大佛普拉斯》

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-20 14:30

《同學麥娜絲》片名中的麥娜絲（Minus）有幾個意義，一是代表人生需要減法（minus）而非只有加法（plus），二是有個女同學的別名是麥娜絲（Minus），三是同學中有人往生而減少。本片雖然重點放在四個男同學──納豆飾演的罐頭、鄭人碩飾演的電風、劉冠廷飾演的閉結、和施名帥飾演的銘添上；但仍要從編導和其他角色開始說起。

本片編導黃信堯（下稱阿堯）本來是拍紀錄片的導演，那時的紀錄片導演通常會擔任旁白，就像已故導演齊柏林拍攝《看見台灣》（Beyond Beauty - TAIWAN FROM ABOVE）時，本來要擔任旁白，後來發現到吳念真導演的聲音更吸引人，而請他擔任旁白，而吳念真也無償答應旁白。

一般來說，一個導演通常會拍攝片長不到1小時的短片當成敲門磚或練習用。而阿堯拍攝的短片《大佛》（The Great Buddha），雖然沒有獲得金馬獎，但卻讓當時的評審──導演鍾孟宏發掘，而請他拍攝成長片《大佛普拉斯》（The Great Buddha+），鍾孟宏則擔任監製和攝影師中島長雄。

※以下內容有劇透，請斟酌閱讀※

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片名中的普拉斯（+，或Plus），代表由短片增加份量而變成長片，而阿堯和鍾孟宏也因本片叫好又叫座使得人生和收入都跟著Plus了。

因此阿堯導演要拍攝第二部片，就決定改為麥娜絲（Minus），表示人生需要加法和減法；而劇本則改編自己拍攝的紀錄片《唬爛三小》（Bluffing），描述四個高中同學的點點滴滴。本片阿堯導演不只擔任旁白，更和其中的同學有所對話，甚至還參與演出，就跟演員沒兩樣。

另外兩個關鍵的角色，是陳以文飾演的高委員和鄭宇彤飾演的立委助理瓦樂莉，因為這兩個角色在《大佛普拉斯》就出現過，所以讓阿堯導演的兩部長片就形成了一個”小宇宙”，類似Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，簡稱MCU）的《復仇者聯盟》（Avengers）系列。

高委員因為在《大佛普拉斯》的大佛興建案和《陽光普照》（A Sun）中的槍擊案（觀眾聽到這兩個案子會會心一笑），使得聲望降低，因此需要找形象清新的接班人。接著就是四個同學的故事，飾演這四個同學都有被報名最佳男配角獎，其中兩個入圍，一個得獎。

納豆飾演的罐頭因為失戀和負債而在三溫暖服用大量的減肥藥自殺，不過因為被其他同學發現而獲救。獲救之後在當導演的同學幫助下拍攝壯陽藥的廣告，後來發現到因為從學生時代就愛看電腦D槽的A片而對電影有所研究，竟然比導演同學還要專業。

最後到戶政機關當起約僱人員，一開始報到時還穿著正式西裝，主管就說上班不需要穿著太正式，感覺就跟許多初任公務人員一樣。

只是在查戶口時，不小心意外遇到高中的女神──潘慧如飾演的麥娜絲（Minus），本來以為她移民到美國，卻發現到淪落為性工作者，從事色情按摩工作。而罐頭因此崩潰，其他的好友就安慰和虧他。

許多人對納豆的印象是個綜藝咖，但他以前是師大附中畢業的學霸，因為熱愛戲劇，不顧家人反對而念戲劇。只是和阿Ken一樣，一開始只能上綜藝節目；但是他後來被鍾孟宏導演和阿堯導演相中，從《一路順風》（Godspeed）開始當個配角，把造型更新──包含拿掉眼鏡，髮型和穿著打扮整個換新，並且加入不少內心戲，就入圍金馬獎，並在本片中得獎，過程算很勵志。

當然也要感謝和他演對手戲的劉冠廷與鄭人碩，兩個都有得過最佳男配角，但在戲中一直虧他和笑他，反而將他逼哭；而攝影師中島長雄也將他當成影帝對待，將鏡頭一直對他，給他長鏡頭的演出，都是讓他得獎的關鍵。

鄭人碩飾演的電風，本名陳典鋒，是個保險理賠專員，他做事很認真，但很不如意。就如電風一直轉，但永遠無法開到最強。

因為他很有效率，而不需加班與裝忙；他很正直，得罪不少人──包含黑白兩道。因此他的同學升得比他還快，變成他的主管；而他雖有錢買車買房，但只能買最廉價的；最後他和同事與同學鬧翻，他選擇跳入湖中游泳發洩情緒。

他在職場的遭遇是讓所有的上班族感觸最深的一段，每個上班族都心有戚戚焉；另外游泳那一段戲，鄭人碩演了兩次，而且是長鏡頭的演出，難度頗高。另外，他在出差時，意外在漫畫店和洪小鈴飾演的阿珍搞在一起，未婚懷孕。後來向天主教神父告解，決定”奉子成婚”，但讓他最不爽的是他的同學因為要選立委，跑去他的婚禮拜票，讓他忍耐很久。

而飾演閉結的劉冠廷沒有入圍，但卻是最大遺珠，值得入圍男配角甚至男主角獎。劉冠廷拍攝本片時只有30出頭，但要飾演40+的中年大叔，連外型都要下過一般苦工。

他的工作是替往生者做紙紮的房屋和車子，為此劉冠廷在開拍前還要去紙紮店實習；現實生活中他講話會結巴，因此綽號是”閉結”，但他睡覺時能夠通靈和往生者對話，知道他們的需求而修改紙紮的房屋和車子。

而因為外婆臥病在床，加上他也步入中年，就加入婚友社會員，想討個老婆”沖喜”。最後王彩樺飾演的阿月交往，而阿月她的丈夫不在，且有安乙蕎飾演的女兒；但溫柔婉約並且能和結巴的閉結對話，最後結為連理。

現實生活中王彩樺就跟濱崎步一樣有活力，但是她一演戲就能馬上進入狀況，變得溫柔婉約，讓演對手戲的劉冠廷某為驚豔，而王彩樺也被認為是女配角獎的遺珠。

然而買不起房子的閉結，只能邀請他的同學去紙紮的新屋打牌，這點讓許多買不起房屋的人感觸很深，要到往生才能有紙紮的房屋和跑車。

某天閉結突然不再結巴，就幫他選立委的同學拉票，十分動人；但沒多久，被黑道誤認而打死。讓人覺得老天無眼，為人著想的閉結卻是死於非命。

而施名帥飾演的吳銘添，是個導演，他夢想要拍電影，連作夢都在拍片，還吵醒由朱芷瑩飾演的妻子阿枝。但現實生活中，卻只能找他的同學罐頭拍攝壯陽藥廣告，甚至他的同學在片場還比他專業。也因此過著收入不穩定的生活，他的老婆卻因為支持他的夢想而不敢生小孩和買衣服，甚至將昂貴的鮭魚做成早餐給丈夫吃，用以補腦。

我剛開始以為施名帥演的角色是阿堯導演的原型，但其實不是。不過很多導演確實有這樣的經歷。

而吳銘添靠著人脈和名氣，有一天也能幫市長拍攝形象廣告，並且巧遇聲勢下滑的高委員和其助理瓦樂莉，而被拉去高委員的福地──廁所，談選舉與接班的事情。吳銘添因為是政治素人加上有導演的經歷，也真的答應選立委，主打具有文化的專長。

只是吳銘添也知道自己被利用，有時就很堅持──例如高委員教他競選廣告要包裝成會傾聽民意，我相信大家都能接受傾聽民意；但是吳銘添堅持要”銘添（明天）會更好”，並且拉長手指”指向明天”，但他連自己的明天都搞不清楚，只會抽空編劇。

更令妻子阿枝生氣的是，他竟然和瓦樂莉搞在一起，被妻子發現到瓦樂莉的內褲；某天早上阿枝的妻子就真的暴怒摔餐盤，但競選時仍選擇站在丈夫身邊，私下找瓦樂莉談判。

飾演阿枝的朱芷瑩本身已得過電視金鐘獎最佳女主角，演技備受肯定，而這段劇情雖然情緒有很大的轉折，但對她來說難度不算太高。

不過銘添也發現到，之前統一發票差個4號就能中獎；而他競選號次就抽中4號，表示只差一步。不過他也會凹阿堯導演幫他的競選廣告配音。

只是最讓大家不滿的是，無論是參加同學電風的婚禮和閉結的喪禮，都在拉票，連導演都看不下去。也反應許多人對民意代表參加婚喪喜慶，跑紅白帖其實是不滿的，只希望除了”傾聽民意”外，更要制定好的政策讓”明天會更好”！

有趣的是，阿堯導演在旁白也坦白說片中飾演三溫暖的經歷、陰間使者、與天主教神父其實是同一人，就跟三合一咖啡一樣。不過我猜大概是找不到其他適合的演員。

本片中的角色很貼地，每個人都會有這樣的經歷，會令人笑中帶淚，而人生除了加法外，有時更需要減法，因此可以拿下觀眾票選最佳劇情長片獎。另外本片的美術設計趙思豪可以設計出紙紮屋和婚喪喜慶的場合，也和《一路順風》等片一樣拿下金馬獎。

剪接師賴秀雄去年才以《陽光普照》（A Sun）得到金馬獎，在片中他要將四個角色各自的經歷剪在一起，有時獨立，有時相聚，並不容易，而他也入圍剪接獎。

阿堯導演在《大佛普拉斯》中找客語歌手林生祥配樂，並撰寫台語主題曲〈有無〉，拿下台北電影節、金馬獎、和金曲獎；在本片中找了更具台味的”濁水溪公社”配樂，襯托這部台片。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：小謝，原文：同學麥娜絲(Classmates Minus)】