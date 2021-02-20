狂舞派3專訪｜黃修平直言發展形同空殼：睇個噴水池價值就知

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-20 14:15

榮獲金馬獎6項提名，隔足8年終於推出續集的港產片《狂舞派3》由黃修平編劇及1執導，顏卓靈（Cherry）、蔡瀚億（BabyJohn）、楊樂文（Lokman）、劉敬雯（奶茶）和霍嘉豪（Heyo）等人主演，首日上映票房已破30萬港元，成績不錯之餘，更再次挑起影迷對跳舞、社會問題的關心！ 攝影：葉志明

《狂舞派3》現在上映中。（劇照）

較早前導演黃修平接受《香港01》訪問，分享拍攝《狂舞派3》的經歷，黃修平首先講到：「自己係成長咗，加上社會嘅變化，基本上冇咩心情再去拍返好似第一集嘅模樣、熱血。」不過黃修平講到自己從未諗過不拍續集，可能大家都認為續集要很相近，更甚有些電影都不是隔年就會推出續集，他：「我都承認自己係有啲慢嘅，但就冇諗過唔搞，一定係搞，主要都係因為自己工作、唔係咁快手，不過套戲同埋個信念係一定要拍。」

黃修平：「其實電影係集中講人性面對義利之爭所作出的抉擇。」（葉志明 攝）

今集點解會揀地產霸權為題？

黃修平：「其實最初唔係講地產霸權，而係講呢班追夢者點樣透過拍完《狂舞派》1同2後，返回現實世界，但現實世界冇因為你拍咗套勵志片而改變啲咩，但你又點去面對世界的殘酷呢？」他續指近年做創作人正面對最大的問題—義利之爭，然後就想到在龍城區的這班KIDA。他講到：「事實上自己喺工作上都有十幾年喺呢啲區域（觀塘）入面，自己做以及接觸同創作有關嘅人，好香港式、寄居、居無定所、隨時會俾人趕，但大家喺呢個環境底下都有好頑強嘅生命力。呢班人正面對被趕走問題，而被趕的背後正是正常社會發展必須面對的問題，當中包含不公義，但就算唔係工業區都同樣面對緊相似的問題。」他更提出社會的發展是必然，但如何去處理每一個議題呢？應該要有遠視的目光、重視人民質素為本。

黃修平自言都好想拍套開心娛樂片，他：「戲同社會係息息相關，如果喺一個太平盛世底下，好清心、簡單拍一套純娛樂的歌舞片係我好想做嘅事，似『Bollywood』好誇張，咩事都可以載歌載舞嘅歡樂係好過癮，當然都要社會有呢個環境以及心情去拍攝，唔知有冇呢一日。」

黃修平：「粉飾太平的塗鴉，其實行出巧明街都會見到。（葉志明 攝）

電影對照現實 現實拍成電影

雖然戲中所講的龍城區沒有指定為觀塘，但大家都知正是該區所發生的問題，當觀塘塞車成為指定日常，「哪裡只塞駿業里」歌都有得唱，政府推倒單軌鐵路計劃，問到導演有冇覺得東九龍綫發展跟《狂舞派3》入面所講，就只得個殼時，黃修平：「我發覺現實的確係咁樣，你睇個噴水池就知，點樣都要起個噴水池出嚟，你比較好多唔同地方，社會嘅設施係用來服務大眾，屯嘅的共融遊樂場所花嘅錢同你起個噴水池，比較兩者價值，花嘅錢係完全唔值得。」

黃修平：「睇住呢個地方被粗暴地推倒真係好不忿，呢樣嘢係人為。」（葉志明 攝）

難捱的2020年有感到灰心？會否移民？

黃修平：「如果我答冇你都唔會信，呢個係設身處地會諗嘅問題，但我心態當然是留到最後一刻，因為做創作正是同社會生活有關，你去到外地又可以做啲咩呢？你喺呢個地方已經熟到去邊到拍戲、去邊間茶餐廳、間茶餐廳邊張枱個角崩咗，就係要個種質感、邊間舖會有貓，熟門熟路到咁樣。事實上對於呢個地方，可以滲入自己生活嘅地方，可以發揮到有價值的事。但同時喺我工作生涯呢10年間中，睇住呢個地方被粗暴地推倒真係好不忿，呢樣嘢係人為，只能夠說好不忿，希望盡量可以留喺到，首先要接受呢個地方唔好先，唔可以呃自己話冇事，要接受身邊係廢墟、崩壞，但係仍然有好多事可以做。」

黃修平：「香港為咗發展可以盡到唔係好合乎人性，基本嘅處境，總會有個爆點，但好似大家都冇意識個爆點喺邊，繼續係咁滋長，唔理生態、人的基本生活質素，以前不嬲都相信物極必反，但要幾時先可以去到極限呢。」（葉志明 攝）