【鐵甲奇俠】工程師YouTuber神還原Mark V　手攜式盔甲仲設有武器

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-19 08:00

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的鐵甲奇俠，一直都是Marvel粉絲的最愛。近日有一名工程師YouTuber將鐵甲奇俠Mark V神還原，而整套盔甲重約100磅，還附設武器，非常專業。除了鐵甲奇俠的盔甲，原來他也製造過其他Marvel超級英雄的武器。

羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠曾經風靡不少觀眾。（《鐵甲奇俠2》劇照）

羅拔唐尼在Marvel電影宇宙穿過不同類型的鐵甲奇俠盔甲，其中在2010年上映的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2），他穿上一套至今仍深受不少粉絲喜愛的Mark V。當時Tony Stark駕駛古董賽車出賽時遇襲，幸獲Happy及小辣椒協助下，拿到手提式的Mark V盔甲，因此成功擊退敵人。

工程師兼YouTuber的Jake Laser神還原鐵甲奇俠Mark V的盔甲。（影片擷圖）

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近日身為工程師兼YouTuber的Jake Laser神還原鐵甲奇俠Mark V的盔甲，他還錄製了一條影片，教導大家如何製造這件手提式盔甲。最厲害之處是，這件盔甲還設有武器，認真不簡單。然而Jake Laser除了製造鐵甲奇俠Mark V外，還曾製造蜘蛛俠的武器、當時舒妮為黑豹製造的鞋、鷹眼的弓、黑寡婦的Bite，甚至連勇度的哨箭都成功製作出來，絕對是兵工廠。