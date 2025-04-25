罪人影評｜米高B佐敦灑億萬成本控訴移民血淚史：誰才是真正怪物?

什麼是自由？生而為人，卻有階級之分，膚色、金錢以及出身地位卻決定了一切，《罪人》（Sinners）是萊恩庫格勒（Ryan Coogler）以小成本社會議題電影《公義終站》（Fruitvale Station）一鳴驚人之後，轉戰大型片廠拍攝《黑豹》系列（Black Panther）、《洛奇外傳》（Creed）之後證明自己已是說故事的能手，《罪人》則透過混搭題材，融合音樂、黑幫、宗教以及恐怖，背後則是蘊藉在移民社會的在美悲歌，音樂是他們的出口，唯一的心靈出口。



就像吸血鬼一樣。

《罪人》揭露移民社會的在美悲歌。（《罪人》劇照）

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除了預告早就透露的人類對抗吸血鬼之外，整部電影透過一間農舍內舉辦的藍調音樂派對，展現「革命」、「犧牲」與「戰亂」的悲劇性，從一開始提及黑幫大老艾爾卡彭，而後在派對裡面透過酒精、音樂以及情愛來提煉，更有意無意透過角色性格、種族來表達美國移民的血淚史。

黑人遭受3K黨壓迫、排華法案甚至是來自愛爾蘭的吸血鬼反派時常唱的〈The Rocky Road to Dublin〉，都是象徵著美國外來移民的苦情，他們搶奪的是一間農舍，渴望的是藍調音樂，他們爭奪地盤而相互鬥爭，最後妄想坐收成績的卻是在地白人，以一部恐怖片的形式濃縮美國的近兩百年多元種族的歷史，真的是非常神奇的一部電影。

《罪人》羸盡口碑，爛番茄新鮮度98%、觀眾評分97%，雙雙接近滿分，獲專業影評與大眾一致好評。（截圖）

很多吸血鬼電影都在探討著所謂的「長生不死」到底有什麼意義？貪圖人間的情感、金錢權勢或是情感嗎？或者是更為簡單的，一首狂放的藍調歌曲，這才可能是讓人生而為自由的起步，甚至可以奪得自己種族的話語權。實際上，最初的吸血鬼意象其實像是白人種族陰影下的直白明喻，有時候，宗教也不過是人類創立而限制他人行徑的手段，而當愛爾蘭移民能夠易主成為全新接班，自然找其他移民作為後盾，即便群魔亂舞，但可能永遠見不得光。

藍調不死，民族不滅，迎向陽光高歌其實也是生存的必經之路，充滿荊棘與血淚也要前行。

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實在驚奇於導演萊恩庫格勒、男主角兼製片米高B佐敦（Michael B. Jordan）可以耗費如此大的心力，用近億美金的成本，深入淺出講述了一個吸血鬼大戰人類，類比於不同膚色之間人類的相互對決，吸血鬼可說是完全人形的傳說怪物，而當他們說，可以擁有更強大的力量，可以長生不死，可以超脫需要步步為營的人類生活，為何不選擇呢？

然則走過一切歷史傷痕的我們，眼見戰爭、種族紛爭與社會衝突的我們，在血跡斑斑的史冊記載之下，其實生來都戴著原罪，是宗教的罪人，是社會的罪人，是國家的罪人，無法獨善其身，但最重要的是，千萬別放下手上的結他，那是我們能逃離一切原罪，盡情歌唱的證據。

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