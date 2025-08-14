我家的事香港撤映　導演潘客印有感而發「光是拍電影已經是挑戰」

奪下紐約亞洲影展最佳劇情片的台灣電影《我家的事》，日前舉辦試片與記者會，導演潘客印與主演群曾敬驊、高伊玲、藍葦華、黃珮琪一起出席受訪。日前傳出因「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」，被香港國際電影節協會主辦的「夏日國際電影節」取消放映。導演潘客印認了，當下收到訊息時「頭很暈」。



潘客印表示，當時電影正好在紐約參展，知道在香港遭取消放映後頭很暈：「不知道是時差還是真的頭暈，但就要開始聯絡很多事情」。不過他也語重心長的說：

「覺得今天電影能上映、被看到就是對我們努力最大的回饋，我覺得很幸福。無論如何，創作要給觀眾的情感，我覺得是一樣的，一個片子做出來是一個挑戰，能夠把溫暖送到大家心中，是一件很開心的事。」



台灣電影《我家的事》奪下紐約亞洲影展最佳劇情片。（《我家的事》劇照）

電影中藍葦華有玩象棋麻將賭錢的畫面，他笑說自己小時候就會一點點，所以並不陌生，且過年過節會和家人小賭怡情：「我算是『氣（運氣）』好的那種」。曾敬驊也坦言過年過節會和家人、高中同學玩一波：

「我的賭運一般，要看當下運氣，最多就贏到幾百塊。」



藍葦華在片中為了求子脫上衣跟老婆高伊玲討要「做功課」，身為演出的好拍檔，對於這樣的戲份，高伊玲透露雙方都有默契地忍住不要笑場，藍葦華則自爆太著急脫褲子，意外踩到褲子跌倒，逗得現場笑聲不斷。

而其中一場高伊玲躺在手術台上得知「疑似流產」噩耗的戲，見到狂奔而來、滿眼擔憂的丈夫藍葦華，讓她忍不住紅了眼眶，夫妻對彼此的不捨都透露在眼神中。過去曾歷經求子失敗的她，對於角色的情境深有感觸，更因為將角色阿秋與自己的生命經驗連結在一起，拍攝結束後情緒大潰堤，躺在手術台上整整哭了半小時，不能自已。

此次高伊玲在片中演出媽媽，因為家中停水和兒子曾敬驊一起去汽車旅館洗澡，曾敬驊坦言自己從來沒去過汽車旅館，但此次拍攝有看到賣情趣用品的販賣機：

「賣一些滿特別的情趣用品。」



高伊玲也在一旁直說自己私下沒去過，基本上都是工作去：

「我們拍戲會住到汽車旅館，當時都是跟同事一起，那真的滿害羞的，浴室都是透明的，我們都要會自己帶吸盤掛鉤吊毛巾去遮。」



《我家的事》全片在彰化社頭拍攝了30天，彰化的美食也讓演員們印象深刻，但飾演姊姊的黃珮琪反而因拍攝壓力大，瘦了3公斤：「我第一次拍攝電影，壓力很大很怕表演不如預期，我本來體重維持在48公斤，但當時掉到45」。另外，片中一場狠踹同學替弟弟出氣的戲碼，當初本來想用借位，但導演覺得不夠用力，後來就真的踹，她笑說：

「小朋友還好啦，沒有怎麼樣！」



