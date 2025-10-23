Netflix《怪物》5大史實查核　剝皮殺人魔的女友兼助手真有其人？

在 Netflix《怪物：艾德蓋恩的故事》（Monster: The Ed Gein Story）這系列中，第一季講的是「食人魔達默」，第二季播的是「梅內德斯弒親兄弟檔」，這些都是揭開人性黑暗面的犯罪紀實。



而現在推出的《怪物》則把鏡頭聚焦於被稱為「剝皮殺人魔」的艾德蓋恩，一個真實存在、又讓人不敢完全理解的怪物。他的案件細節骇人、傳說多又複雜，劇集與歷史真相之間很容易混淆。以下就是五大最被問到的疑團，我們一起拆解真相與劇情的交疊。

（以下內容或含劇透。）

《怪物：艾德蓋恩的故事》宣傳圖（NetFlix）

Netflix《怪物：艾德蓋恩的故事》（Monster: The Ed Gein Story）劇照（慎入）：

+ 27

1. 艾德蓋恩的哥哥亨利真的被他殺害了嗎？

劇集中，兩兄弟的矛盾因母親、信仰、家庭結構而日益凸顯。當亨利批評母親為「病態女人」，艾德怒火中燒，就被描繪成憤而殺兄的畫面。真實中，亨利於 1944 年 5 月在兄弟兩人整理農場時發生小火災後，便離奇死在農場附近的沼澤地。官方以窒息為死因，並無法證實他是被人殺害；當時亨利頭部有瘀傷，艾德又是唯一能指引警方找到遺體的人，這些線索使得不少研究者懷疑他就是第一個受害者。

2. 劇中他和艾德琳（Adeline Watkins）的感情是真實的嗎？

劇裡，由 Suzanna Son 飾演的艾德琳，被塑造成了艾德身邊的重要人物，既是鄰居、亦是愛人，甚至參與盜墓與鼓動艾德犯罪。但史實中，艾德琳確有其人，她在艾德被捕後曾接受報導聲稱兩人交往長達 20 年，也說過曾被求婚。不過後來她又否認戀愛關係，強調兩人只是偶有互動，沒有媒體所渲染的浪漫劇情。 劇中被刻畫成共謀角色的部分，在真實記錄中沒有確鑿證據支持。

3. 「布痕瓦爾德的婊子」啟發了艾德蓋恩？

劇中將納粹惡名人物 Ilse Koch（布痕瓦爾德的「人皮夫人」）列為艾德的心理來源之一他閱讀關於她的書籍，並被其暴行啟發。但現實裡，並無證據兩人有過真實接觸。而劇中把這段連結作為象徵性的靈感來源，一方面增添劇情張力，另一方面也讓「犯罪心理受到他人影響」的主題更具張力。

納粹惡名人物Ilse Koch（布痕瓦爾德的「人皮夫人」）（Netflix）

4. 艾德蓋恩究竟殺了多少人？

在真實歷史中，艾德被警方與法院確認的謀殺案件只有兩起：一是酒吧老闆娘 Mary Hogan（1954 年失蹤）與五金店店主 Bernice Worden（1957 年失蹤）—後者屍體在他家中被發現時被倒掛、斬首、內臟掏空。劇中雖然有暗示可能有更多病例或墳墓盜掘，但因年代久遠與 DNA 技術限制，多數無法驗證。

5. 劇中艾德協助 FBI 追捕 Ted Bundy，這是真的嗎？

《怪物：艾德蓋恩的故事》中有一幕暗示 FBI 曾邀他協助偵查 Ted Bundy 的案件。但史實上，並無任何官方檔案顯示艾德蓋恩曾與 FBI 共同偵查過邦迪案。

《怪物：艾德蓋恩的故事》艾德蓋恩（NetFlix）

邦迪的被捕與調查，主要來自地方警局與被害者證詞、偶發線索等，與艾德無明顯交集。在這些謎題背後，Netflix 的這季《怪物》確實兼具戲劇性與真實素材挖掘，但也不諱封裝了創作自由與誇張戲劇手法的部分。批評者指出它對艾德的人性描繪與史實重構時常出現偏差。觀眾在追劇時，盡量帶著「懷疑眼光」看待那些劇情，因為「真實」與「故事化」這條線在這類題材中往往模糊不清，卻又令人著迷！

延伸閱讀：

《Kpop 獵魔女團》導演自己都不看好「真人版」：無法想像這些角色出現在真人世界

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】