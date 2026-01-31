換乘真愛｜紅女巫伊莉莎伯奧遜陷奇幻三角戀　7日內選出永生伴侶

奇幻愛情電影《換乘真愛》（Eternity）集結「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、Miles Teller以及Callum Turner等令人耳目一新的卡司組合領銜主演。



這部由《酷愛自修室》（Dating Amber）愛爾蘭導演David Freyne執導的高概念作品，透過極佳選角魅力與令人驚喜的精彩故事轉折，將帶領觀眾進入一個前所未見的「死後世界」，在永恆到來之前，重新定義何謂真愛。

+ 9

《換乘真愛》故事背景設定於一個神祕的靈魂轉運站，所有抵達此地的靈魂都必須在「來世專員」的引導下，於一週內決定共赴永生的伴侶。伊莉莎伯奧遜飾演的瓊安，面臨了一個不可能的抉擇，原本預期將與她相守一生的丈夫賴瑞（Miles Teller飾）共同前往永恆世界；不料，竟在此遇見了英年早逝、並在另一個世界守候她數十年的初戀情人路克（Callum Turner飾）。

該片將於2月13日上線Apple TV 。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】