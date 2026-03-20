卓韻芝驚喜奪獎買燒鵝與婆婆慶賀　張家輝絕密鏡頭助攻電影奪獎

2026年度電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）3月19日圓滿結束，頒獎典禮上頒發25項現金及非現金獎項，涵蓋 16 個類別，總值超過360,000美元。頒獎典禮上卓韻芝、黃綺琳新片分別獲得大獎，黃鐦導演稱張家輝搞笑鏡頭助攻電影連中兩元。



電影業辦公室項目市場公布25項得獎計劃大合照。（公關提供）

卓韻芝、黃綺琳新片獲大獎

卓韻芝跨代劇情片《38.83》榮獲香港地區發展中項目（IDP）大獎，姜曉萱《脆弱的觀察者》同樣從女性角度出發，以學術倫理為題，獲得非香港地區發展中項目大獎。製作中項目方面，黃綺琳、黃鐦港產喜劇《我阿爹想旅行》奪得香港地區大獎，約瑟安基紐安《The Sea Speaks His Name (Laut Bercerita)》展現獨特人民關懷，榮獲非香港地區大獎。謝立文《屎撈人—在路途上》榮獲天空之城影業動畫大獎及入圍HAF邁進康城計劃，繼續突顯動畫創作在亞洲電影產業中的日益重要地位。

《我阿爹想旅行》、《屎撈人—在路途上》等五部作品入圍HAF邁進康城計劃。（公關提供）

卓韻芝驚喜奪獎買燒鵝與婆婆慶賀

卓韻芝執導的《38.83》，除榮獲香港地區發展中項目大獎（獎金港幣 100,000），更獲康塔納虛擬製作大獎（折約港幣685,000的虛擬製作資助），阿芝直言全屬意料之外：「今日好開心，冇諗過可以攞到兩個獎，而且好啱呢套戲，第一個後期製作嘅獎，可以俾我試到好想試嘅虛擬技術，另外發展中項目大獎就係HAF（香港亞洲電影投資會）其中一個壓軸大獎，多謝各位評審嘅肯定！」

卓韻芝執導的《38.83》連中兩元。（公關提供）

為酬謝觸發她開拍《38.83》的婆婆，她笑言今晚準備去買一瓶干邑、一隻燒鵝脾，回家與婆婆慶祝第一個階段的勝利，阿芝說：「婆婆第一個反應係話唔好拍，但之後隔日就問我搞成點，我覺得作為一個老人家，有啲嘢去期待都係好事。」

卓韻芝執導的《38.83》連中兩元。（公關提供）

卓韻芝預計年底正式開鏡新作

卓韻芝籌備中的新作《38.83》，早前已獲得港幣9百萬資助，今次參與HAF，跟世界各地不同投資者及發行商等會面，又是否已獲足夠資金去開戲？阿芝說：「資金永遠都係唔會足夠！HAF提供一個大家見面嘅機會，之後就要好認真去睇劇本、籌備幾時開拍等等，所以呢兩個獎真係好重要！」從公布電影計劃至今已有兩年多，阿芝預計《38.83》可望於年底正式開鏡，兩婆孫主角亦已有心儀人選，阿芝說：「而家先賣個關子，遲啲會有正式公布！」

卓韻芝執導的《38.83》榮獲香港地區發展中項目大獎。（公關提供）

《我阿爹想旅行》榮獲大獎

黃綺琳（Norris）、黃鐦執導，由張家輝與鍾雪瑩合演的《我阿爹想旅行》榮獲香港地區製作中項目大獎（獎金港幣 100,000）及入圍HAF邁進康城計劃，連中兩元，兩位導演表示相當興奮，Norris說：「呢兩個係我哋部戲嘅第一個同第二個獎，可以話係呢個 『good trip』（《我阿爹想旅行》英文片名）好好嘅開始！」

黃綺琳、黃鐦執導的《我阿爹想旅行》榮獲香港地區製作中項目大獎。（公關提供）

張家輝絕密鏡頭助攻連中兩元

電影將在康城影展曝光，黃鐦形容：「我哋未去過康城，相信都會係一個 『good trip』！」Filmart舉行期間，兩位導演曾跟張家輝碰面，家輝對《我阿爹想旅行》非常期待，黃鐦笑道：「佢不斷追問套戲剪成點，對我哋嚟講都係一種壓力，不過好有信心佢會鍾意！」

Norris補充：「家輝好記得自己喺戲入面有個好搞笑嘅take，係咁問我哋有冇用到，問到今日都仲問緊！我同佢講，呢幾日同業界朋友見面，我已經睇過嗰個 take 100次，可以喺HAF絕密曝光！」導演將家輝這個鏡頭向業界展示，證明他倆理應十分滿意吧？黃鐦說：「我覺得家輝呢個鏡頭有幫我哋攞到兩個獎，但至於喺部戲有冇得睇，大家就要到時入戲院搵答案喇！」

黃綺琳、黃鐦執導，由張家輝與鍾雪瑩合演的《我阿爹想旅行》連中兩元 。（公關提供）

多個電影項目展現豐富創作力量

本年度電影業辦公室項目市場共展出46個精彩電影項目，涵蓋 31個發展中項目（IDP）及15個製作中項目（WIP），當中包括8個動畫及6個類型片項目，從全球47個國家及地區、超過500份申請中脫穎而出。本年度獲獎計劃的製作地區涵蓋香港、中國內地、台灣、印尼、日本、印度、馬來西亞、荷蘭、巴西等國家及地區，展現亞洲以至其他地區豐富多元的創作力量。