【詭屋驚凶實錄3】華倫太太曾接受科學測試　感知有科學力證

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-02 13:00

以華倫夫婦真人真事改編而成的「詭屋驚凶實錄宇宙」,正傳電影終於來到第三集《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)。在首兩集擔任導演的溫子仁改任監製,導演一職由《哭泣的女詭》(The Curse of La Llorona)導演Michael Chaves接任。「華倫夫婦」陪伴影迷8年,但大家對他們又有多熟悉呢?

Patrick Wilson及Vera Farmiga在《詭屋驚凶實錄》系列中飾演「華倫夫婦」。(《詭屋驚凶實錄》劇照)

華倫夫婦是美國著名的靈異現象調查者,丈夫Ed Warren在1926年出生,17歲時曾加入美國海軍服役,更參與過第二次世界大戰,退役後轉任警察;至於妻子Lorraine Warren,出生於1927年,據兩人的著作《The Demonologist》顯示,她在小時候已經見到很多古怪現象。雖然如此,但她在書中表示,兩人曾沒想過會成為靈異現象調查者,他們在二戰後曾想過成為藝術工作者。

「華倫夫婦」陪伴影迷8年,未知《詭屋驚凶實錄3:魔旨》是否兩人的結局?(《詭屋驚凶實錄》劇照)

可是夫婦兩人在1952年成立了新英格蘭靈異研究協會(New England Society for Psychic Research),之後兩人所調查的案件,如阿米提維爾鬼屋、狼人案、安娜貝爾事件、恩菲爾德騷靈事件、羅德島鬼屋及康乃狄克鬼屋等。其中《詭屋驚凶實錄》就提及過安娜貝爾事件及羅德島鬼屋,而《詭屋驚凶實錄2》就是根據恩菲爾德騷靈事件改編而成。至於今次《詭屋驚凶實錄3:魔旨》,就是取材自1981年發生的Arne Cheyenne Johnson的審判案件,又稱「惡魔逼我」(Devil Made Me Do It)案件。

《詭屋驚凶實錄》是改編自羅德島鬼屋事件。(《詭屋驚凶實錄》劇照)

