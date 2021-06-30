【大逃殺】42位學生近況曝光　栗山千明進軍荷里活有人改為從政

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-30 19:13

由日本殿堂級導演深作欣二執導的《大逃殺》，改編自高見廣春同名反烏托邦小說。電影當年在日本上映時，創下31.1億日圓票房紀錄，並橫掃多個電影獎項，其中包括《第43屆藍絲帶獎》最佳電影。有電影公司趁《大逃殺》香港上映20周年之際，推出4K修復版，讓影迷再次觀賞這部當年震撼影壇的作品。除此之外，當年這班學生如今近況如何呢？

《大逃殺》在2000年上映前惹起日本政府關注，皆因當時國會議員石井紘基認為電影題材過於血腥，恐怕影響青少年的行為及政府形象。（《大逃殺》劇照）

《大逃殺》在2000年12月日本上映後，在當地造成極大迴響，之後還影響其他亞洲地方，其中包括在2001年1月上映的香港。《大逃殺》講述大人與青少年之間的互信愈來愈薄弱，沒有人願意關心對方。而失去信心的成年人對年輕人的恐懼，通過一條簡稱為「BR法」的《新世紀教育改革法案》，以死亡的恐怖支配年輕人，從而奪回大人的威嚴。

北野武在《大逃殺》中飾演「北野老師」。（《大逃殺》劇照）

某天，城岩中學3年B班被隨機選中成為了「BR法」的實施班別，原本開開心心的畢業旅行，變成42個學生只能活一個的廝殺現場。雖然飾演「川田章吾」的山本太郎成為優勝者，但他最後因負傷過重而死亡。所以真的成功逃過這場廝殺，分別是飾演「七原秋也」的藤原龍也及「中川典子」的前田亞季。

當年男主角藤原龍也獲得第24屆日本奧斯卡獎新人演員獎。（《大逃殺》劇照）

20年過去，究竟這班學生近況如何呢？其實當年大多學生都在娛樂圈發展了一段時間後選擇離開，點擊下圖即睇11位仍在電影及電視圈工作的「學生」！！！