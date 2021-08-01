吳亦凡身穿囚服落魄「入獄」照片曝光　網民嘲諷神預言

現年30歲的吳亦凡早前遭19歲網紅「都美竹」踢爆酒桌選妃及涉嫌性侵未成年女性，事件引起軒然大波。北京市朝陽警方昨（31日）晚發布消息，證實吳亦凡因涉嫌性侵，已被刑事拘留。消息除了震驚各界外，有網民在微博還瘋傳他的「入獄」照片。



北京市朝陽警方證實吳亦凡因涉嫌性侵，已被刑事拘留，而在網絡上更出現了他的「入獄」照片。（《夏有喬木雅望天堂》劇照）

其實這張「入獄」照片，是吳亦凡在2016年演出電影《夏有喬木雅望天堂》時的劇照，當時他在戲中飾演三大男主角之一的角色「夏木」。戲中講述他得知心愛的女主角遭性侵後，他憤怒之下幫她報仇，因此被送入監獄服刑，而穿著一身藍色囚服的吳亦凡在戲中起來相當落魄。

沒想到在5年後，吳亦凡因涉嫌性侵而遭刑事拘留，而電影的片段更在網上瘋傳。不少網民坦言這一切簡直是「太諷刺」、「毀了我的夏木」及嘲諷「抽一個粉絲探監」等。

早前已經有網民翻出2016年吳亦凡跟劉亦菲合拍的《致青春·原來你還在這裏》，當時兩人在戲中有場激情床戲。

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「酒桌選妃」始末是19歲網紅「都美竹」在6月時發文，控訴吳亦凡交往冷暴力，而且誘騙及誘姦未成年女性。之後她更曾發長文，表示她自己是被灌醉送上床，然而當時吳亦凡否認有關指控，直言「從來沒有過什麽『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麽『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任！」然而如今他昨日已遭刑事拘留。