德國科學家警告墨西哥灣暖流陷崩塌　《明日之後》冰封劇情或成真

由《天煞-地球反擊戰》（Independence Day）德國導演Roland Emmerich執導的《明日之後》在2004年上映後，雖然電影的特效獲高度讚揚，但電影的內容則曾被批評有欠科學及事實根據。沒想到在電影上映17年後，有科學家警告，地球可能真的會出現《明日之後》的劇情。



《明日之後》當時的災難劇情，或有機會真的出現。（《明日之後》劇照）

早前有一位德國的科學家作出警告，指他及其團隊發現了一個主要的海洋環流系統變得愈來愈不穩定，並面臨崩潰的邊緣，而這將對氣候產生極大的影響，而最壞的情況可能真的會出現如《明日之後》的劇情。據《Futurism》報道，當時《明日之後》提到一種論點，指出「全球暖化及全球寒化後造成的一個新的冰河時期」，雖然當時有指電影的情節有誇大之嫌，但其論據是有根有據的。

當時《明日之後》指出，兩極冰川融化阻斷了北大西洋洋流的暖洋流，而這種情況繼續持續下去將會在未來形成另一個冰河時期。（《明日之後》劇照）

近日德國氣候研究所「Potsdam Institute for Climate」的在學術期刊《自然氣候變化》（Nature Climate Change）發表一項新研究，研究員Niklas Boers指全球暖化導致兩極冰，導致北大西洋暖流無法到達西歐與北歐，讓包括墨西哥灣暖流在內的海洋環流逐漸不穩定，長此下去這會讓歐洲及北美有機會出現冰封的情況。

大西洋經向翻轉環流是地球的主要循環系統之一。（NASA 圖片）

他指出：「大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation）是我們星球的主要循環系統之一。」而大西洋經向翻轉環流是北美與歐洲重要的氣候調節，它將溫暖且密度更大的鹹水，從熱帶海域送到北歐，再進入北冰洋。海流到了北極冷卻後，形成下沉流返回南方海域。環流帶流經的地方，海洋不會結冰，這也是北歐各國許多海港沒有出現冰封的原因。

災難過後，清澈大氣層的地球出現。（《明日之後》劇照）

然而據「Potsdam Institute for Climate」的研究發現，受到人為的暖化影響，讓大西洋經向翻轉環流受到嚴重影響。Niklas Boers及其研究團隊在模擬過去地球的數據後發現，大西洋經向翻轉環流逐漸由相對穩定的模式，走向不可預測的極端模式。Niklas Boers表示，如果系統崩塌，最壞的情況是海平面因融冰而上升，同時歐洲大部分地區及北美部分地區，有機會在冬季時，面臨長時間的極端寒冷天氣。

Niklas Boers警告最壞的情況是海平面因融冰而上升，同時歐洲大部分地區及北美部分地區，有機會在冬季時，面臨長時間的極端寒冷天氣。（《明日之後》劇照）

可怕的是，大西洋經向翻轉環流上一次「停工」是發生在大約12,000年前，當時導致歐洲出現極端寒流，情況維持了近一千年。Niklas Boers：「大西洋經向翻轉環流已經相當脆弱，甚麼時候到達臨界點，或有機會比我們預期的還要近。」他還指出：「這（大西洋經向翻轉環流）絕對是一個我們不想搞亂的系統。」