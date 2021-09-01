莎朗史東6年內痛失兩姪兒　未滿1歲多重器官衰竭病逝

曾獲得金球獎及艾美獎、現年63歲的美國資深女星莎朗史東（Sharon Stone），數日前在社交平台邀請外界，為她未滿1歲的姪子River William Stone祈禱，當時他因多重器官衰竭，正在與死神搏鬥。可惜其姪子最終未能康復，其死訊由River William Stone的母親Tasha Stone在社交平台上公布。



莎朗史東都有在Instagram上發布姪子River William Stone的死訊。（Sharon Stone Instagram 圖片）

在上星期五，莎朗史東在社交平台Instagram貼出姪子River William Stone正在與死神搏鬥，希望外界為他祈禱。她當時貼出River William Stone在醫院插滿儀器的照片，並寫道：「我的姪子和教子River Stone今天在嬰兒床上，被發現時器官完全衰竭。請為他祈禱，我們需要奇蹟。」雖然莎朗史東沒有透露River William Stone當時的病因，但有網民估計他患了與新冠肺炎相關的兒童多器官發炎症候群。

當時莎朗史東貼出姪子River William Stone的照片，希望外界可以幫他集氣。（Sharon Stone Instagram 圖片）

可惜奇蹟最後沒有發生，River William Stone的母親Tasha Stone在社交網站Facebook公布其子的死訊，悲痛寫下：「上主的天堂需要River，但我不能夠不說，我更需要他在地球，因為我如今心如刀割。我的日子將會變得不一樣，我不知道我沒有了這個宇宙最可愛的男孩的生活會如何，我被摧毀了。River William Stone，你擁有無盡的愛。今天離開你的病房，是我做過最困難的事情。我會永遠愛你，我可愛的寶貝男孩。」

River William Stone是莎朗史東弟弟的兒子。（Tasha Stone Facebook 圖片）

除了這次悲劇外，莎朗史東大哥的兒子Colin Stone，在2014年11月中被發現在洛杉磯疑似過量吸食海洛英而死亡，終年22歲。當時莎朗史東在聲明表示，Colin Stone是一位很有才華的孩子，無奈他沒有辦法克服毒癮，她會深深懷念他。沒想到，近日莎朗史東再一次傷心地面對另一位親人的早逝。