【尚氣】「死亡商人」角色解構　演員自學武術抵抗校園欺凌

Marvel電影宇宙第25部作品《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、張夢兒(Meng'er Zhang)、陳法拉及梁朝偉等主演,然而戲中有一個主要角色由頭到尾都只能戴面現身,他除了被文武派去澳門尋找尚氣外,還曾協助他訓練尚氣。究竟這角色是何方神聖,面具後面是誰人演出呢?



Youtuber兼動作演員Andy Le在戲中飾演「死亡商人」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

先介紹戲中這個角色,這位文武的手下名為死亡商人(Death-Dealer),又名Li Ching-Lin,由Doug Moench及Gene Day聯手創作,而這角色在1982年8月出版的《Master of Kung Fu》第115期首次亮相,並在同年11月出版的《Master of Kung Fu》第118期中死亡,結束短暫的Marvel漫畫旅程。

「死亡商人」在整部電影都以面具示人。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

雖然這角色,無論在漫畫,抑或是電影的出場時間都不算多,但也是一個頗為複雜的角色。據Marvel漫畫的描述,Li Ching-Lin是英國秘密情報局,又稱「軍情六處」的特工,他出名手段極兇殘。然而他原來是一名雙重間諜,還效忠尚氣的父親傅滿州。當尚氣及「軍情六處」發現Li Ching-Lin真正效忠的人是傅滿州後,Li Ching-Lin逃離情報機構,並與傅滿州在倫敦的秘密基地會合,而他在此時獲傅滿州取名為死亡商人,並向他提供大量武器及面具。至於死亡商人的任務,就是捉拿尚氣,並把他帶回傅滿州身邊。

死亡商人最後被靈魂吸食者吸走靈魂而慘死。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

然而死亡商人最後被尚氣拋出的火盆燒死,多年後,死亡商人的兒子前來替父親報仇,卻被尚氣輕鬆擊敗。至於在電影中,死亡商人的命運跟漫畫一樣都是死亡,但卻是被靈魂吸食者吸走靈魂慘死。

死亡商人幫助文武訓練尚氣。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

至於在《尚氣與十環幫傳奇》中飾演「死亡商人」,長期只能以面具示人的是人氣武術Youtuber兼動作演員Andy Le。據了解,祖籍越南的Andy Le在加利福尼亞州橙縣長大,其父母在越戰期間逃難到美國。他曾在訪問時表示,自小在學校受到欺凌,但當他回家看到李小龍及成龍以一敵十時,就覺得很鼓舞。然而他近乎沒有接受過正統的訓練,他大部份的武術都是自學得來的。

死亡商人在漫畫是尚氣的敵人之一。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

直到2011年,他與Brian Le及好友Daniel Mah 一起創辦了YouTube頻道「MartialClub」,訂閱人數超過72萬。他也因為「MartialClub」的緣故而認識了已故澳裔美國著名動作演員Brad Allan。當時Brad Allan是《尚氣與十環幫傳奇》武術指導及第二攝制組導演,因此Andy Le有幸加入MCU大家庭,並成為「死亡商人」及特技演員。也因為Brad Allan的關係,他獲成龍賞識邀請一同拍攝電視廣告,更曾與「成家班」一同受訓,及後他的「MartialClub」還與楊紫瓊有合作。