鞏俐自爆試鏡「被退貨」經歷　勉勵年輕人不要放棄：回來就繼續練

第11屆北京國際電影節在9月21日於北京開幕，被譽為「亞洲影壇第一夫人」的中國女星鞏俐，成為今屆電影節「天壇獎」國際評委會主席。她近日與婁燁、趙又廷及張頌文出席電影節座談會，透過分享成名前的失敗經歷，去勉勵年輕人只要不放棄就會有機會。



鞏俐（中）近日與婁燁、趙又廷及張頌文出席電影節座談會。（北京國際電影節 微博圖片）

現年55歲的鞏俐出生於中國瀋陽，畢業於中央戲劇學院表演系。她在1988年與首次擔任導演的張藝謀合作《紅高粱》而紅遍全球。她之後憑《秋菊打官司》成為第49屆威尼斯影展最佳女演員，成為首位華人威尼斯影后。除了獲獎無數外，鞏俐還曾任第50屆柏林影展評委會主席、第59屆威尼斯影展評委會主席及第16屆東京影展評委會主等。

鞏俐因拍攝張藝謀執導《紅高粱》而紅遍全球。（《紅高粱》劇照）

鞏俐被認為是中國改革開放後首位國際女星，雖然曾經因為新加坡國籍而成為中國網民聲討的對象。她早前現身第11屆北京國際電影節開幕禮，完全沒有受到影響，並發表愛國宣言：「我們熱愛中國，我們熱愛北京，我們熱愛北京國際電影節。希望通過北京國際電影節讓全世界的人更加瞭解我們中國的文化、藝術和中國的故事，也希望在電影節期間，中國的觀眾可以看到更多、更好的來自全世界的優秀電影。」

鞏俐再與張藝謀合作《大紅燈籠高高掛》，前者成為百花獎最佳女演員；而後者憑電影獲得威尼斯影展銀獅獎最佳導演。（《大紅燈籠高高掛》劇照）

之後鞏俐在本月24日出席北京國際電影節的鞏俐電影大師班─電影與我們，與參加者分享她試戲時的失敗經歷。她指自己在中央戲劇學院上學時，當時學校容許學生在假期去演電視劇，於是她便跟學校申請，然後就獲得一次試鏡的機會。當年鞏俐坐火車去成都試鏡，結果她去到只能見到導演一面，連試鏡的機會都沒有，就讓她「回去等消息」。回到學校後，甚至有老師跟鞏俐開玩笑稱「你是被他們退回來了吧」。

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除此之外，出身東北地區的鞏俐，過去因自己的山東口音而感到有點自卑，而她鼓勵年輕人「即使被退回來就繼續練」，只要不放棄就會有機會。鞏俐還認為這是「命運的安排」，因為如果不是電視劇試鏡失敗，可能後來就不會被張藝謀導演選中，從而踏上電影這條路。

鞏俐演出由張藝謀執導的《滿城盡帶黃金甲》，電影為她贏得第26屆香港電影金像獎最佳女主角。（《滿城盡帶黃金甲》劇照）

鞏俐也在大師班上提到自己對演技的理解，她指出：「演員是不需要甚麼技巧，用技巧塑造人物就會很生硬，所以『技』就不要用了，用你的心去感受就好了；但角色有特殊身份、技能時，應該提前做準備。不管片中有多少呈現，這個技能需要長在自己身上。」

她提到章子怡拍攝《藝伎回憶錄》時，為了揣摩角色的技巧與氣質，她曾為了拋一個扇子連續訓練了好幾個月，每天練了幾千下：「結果電影裡只展現了一秒鐘，你練完後這個技巧可能就長在你身上了。」