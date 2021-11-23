哈利波特│首集導演親證初版長3小時　霍格華茲重要角色戲份遭全刪

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）剛踏入上映20周年，為隆重其事， HBO Max早前宣布將在明年推出特別節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》，帶粉絲重返霍格華茲魔法學校。近日首集導演Chris Columbus繼續分享當年拍攝電影時鮮為人知的秘密。



《哈利波特：神秘的魔法石》踏入上映20周年。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

導演Chris Columbus是首集電影《哈利波特：神秘的魔法石》及第二集電影《哈利波特：消失的密室》（Harry Potter and the Chamber of Secrets）的導演，適逢首集電影剛在11月16日正式踏入上映20周年，導演Chris Columbus早前接受外媒《The Wrap》訪問時，分享了當年一個鮮為人知的秘密。據導演表示，原來他當年是想推出片長3小時的電影，而非如今片長152分鐘（2小時32分鐘）。

當年飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫，如今已經32歲。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

導演Chris Columbus表示：「我們知道電影可行，皆因我們舉行了數場試映會。特別是在芝加哥舉行的試映會，我們公開了一個片長3小時的初版。當時父母們說這版本太長，但小孩們則認為它太短。當時我想，由於小朋友的集中力很短暫，我認為他們有如此反應是一件好事。」

霍格華茲魔法學校的學生要與其他鬼魂共存。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

雖然片長3小時的初版獲得年輕觀眾的賞識，但卻得不到華納兄弟的支持。Chris Columbus續指出，原來當年被迫刪走的角色是由英國演員Rik Mayall飾演的霍格華茲魔法學校鬼魂Peeves：「我希望可以公開3小時的剪輯版，我們必須要把Peeves放回電影，因為他在戲中的戲份遭刪走。」

導演Chris Columbus近日重提《哈利波特：神秘的魔法石》3小時的初版。（網上圖片）

據了解，曾獲英國喜劇獎最佳喜劇演員的Rik Mayall一共花了3個星期拍攝Peeves的戲份，但最後戲份遭刪走。至今他的片段從沒收錄在任何官方推出的影碟，甚至比戲院版長約7分鐘的「終極版」，僅流出過一張劇照。