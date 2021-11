哈利波特│首集導演親證初版長3小時　霍格華茲重要角色戲份遭全刪

由丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)、愛瑪屈臣(Emma Watson)及湯姆費頓(Tom Felton)等主演的《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)剛踏入上映20周年,為隆重其事, HBO Max早前宣布將在明年推出特別節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》,帶粉絲重返霍格華茲魔法學校。近日首集導演Chris Columbus繼續分享當年拍攝電影時鮮為人知的秘密。



《哈利波特:神秘的魔法石》踏入上映20周年。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

導演Chris Columbus是首集電影《哈利波特:神秘的魔法石》及第二集電影《哈利波特:消失的密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)的導演,適逢首集電影剛在11月16日正式踏入上映20周年,導演Chris Columbus早前接受外媒《The Wrap》訪問時,分享了當年一個鮮為人知的秘密。據導演表示,原來他當年是想推出片長3小時的電影,而非如今片長152分鐘(2小時32分鐘)。

當年飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫,如今已經32歲。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

導演Chris Columbus表示:「我們知道電影可行,皆因我們舉行了數場試映會。特別是在芝加哥舉行的試映會,我們公開了一個片長3小時的初版。當時父母們說這版本太長,但小孩們則認為它太短。當時我想,由於小朋友的集中力很短暫,我認為他們有如此反應是一件好事。」

霍格華茲魔法學校的學生要與其他鬼魂共存。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

雖然片長3小時的初版獲得年輕觀眾的賞識,但卻得不到華納兄弟的支持。Chris Columbus續指出,原來當年被迫刪走的角色是由英國演員Rik Mayall飾演的霍格華茲魔法學校鬼魂Peeves:「我希望可以公開3小時的剪輯版,我們必須要把Peeves放回電影,因為他在戲中的戲份遭刪走。」

導演Chris Columbus近日重提《哈利波特:神秘的魔法石》3小時的初版。(網上圖片)

據了解,曾獲英國喜劇獎最佳喜劇演員的Rik Mayall一共花了3個星期拍攝Peeves的戲份,但最後戲份遭刪走。至今他的片段從沒收錄在任何官方推出的影碟,甚至比戲院版長約7分鐘的「終極版」,僅流出過一張劇照。