哈利波特│HBO Max推20周年慶祝節目　三大主角帶粉絲重返霍格華茲

曾演出《哈利波特》（Harry Potter）系列電影的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）及愛瑪屈臣（Emma Watson）將聯同系列頭兩集的導演Chris Columbus，重回霍格華茲魔法學校，慶祝第一集電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）上映20周年。全新作品《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在明年1月1日在HBO Max上架。



丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣帶粉絲重返霍格華茲魔法學校。（《哈利波特》劇照）

HBO Max在今日（11月17日）公開了全新作品《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》的前導預告，準備帶粉絲重返霍格華茲魔法學校，慶祝第一集電影《哈利波特：神秘的魔法石》上映20周年，多位系列的主要演員將分享當年拍攝的點滴。據了解，粉絲還有機會獲邀親臨享受這趟魔法之旅。

據了解，《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》除了找來曾執導兩集電影的Chris Columbus來分享當年製作電影的秘聞外，還邀請丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣重返霍格華茲，齊齊分享當年拍攝電影的趣聞。

HBO Max推20周年慶祝節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》。（《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》預告擷圖）

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除了三位主角外，還有飾演「海格」的Robbie Coltrane、「貝拉雷斯壯」的Helena Bonham Carter、「佛地魔」Ralph Fiennes、「天狼星」加利奧文（Gary Oldman）及「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）等。

而「妙麗」愛瑪屈臣也有在Instagram分享舊照，並寫道：「《哈利波特》是我的家、我的家人、我的世界，而妙麗是的至今最喜歡的虛構角色。曾有一位記者在訪問時跟我多次提到我有多幸運，這讓我很煩厭，但我他X的清楚知道，至今都知道。」