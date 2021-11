哈利波特│HBO Max推20周年慶祝節目　三大主角帶粉絲重返霍格華茲

曾演出《哈利波特》(Harry Potter)系列電影的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)及愛瑪屈臣(Emma Watson)將聯同系列頭兩集的導演Chris Columbus,重回霍格華茲魔法學校,慶祝第一集電影《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)上映20周年。全新作品《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在明年1月1日在HBO Max上架。



丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣帶粉絲重返霍格華茲魔法學校。(《哈利波特》劇照)

HBO Max在今日(11月17日)公開了全新作品《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》的前導預告,準備帶粉絲重返霍格華茲魔法學校,慶祝第一集電影《哈利波特:神秘的魔法石》上映20周年,多位系列的主要演員將分享當年拍攝的點滴。據了解,粉絲還有機會獲邀親臨享受這趟魔法之旅。

據了解,《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》除了找來曾執導兩集電影的Chris Columbus來分享當年製作電影的秘聞外,還邀請丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣重返霍格華茲,齊齊分享當年拍攝電影的趣聞。

HBO Max推20周年慶祝節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》。(《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》預告擷圖)

除了三位主角外,還有飾演「海格」的Robbie Coltrane、「貝拉雷斯壯」的Helena Bonham Carter、「佛地魔」Ralph Fiennes、「天狼星」加利奧文(Gary Oldman)及「馬份」湯姆費頓(Tom Felton)等。

而「妙麗」愛瑪屈臣也有在Instagram分享舊照,並寫道:「《哈利波特》是我的家、我的家人、我的世界,而妙麗是的至今最喜歡的虛構角色。曾有一位記者在訪問時跟我多次提到我有多幸運,這讓我很煩厭,但我他X的清楚知道,至今都知道。」