哈利波特│「妙麗」愛瑪屈臣靚女替身曝光　20年後開節目分享秘聞

《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)上月正式踏入上映20周年後,而全新作品《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在明年1月1日在HBO Max上架,帶粉絲重回霍格華茲魔法學校,順道探討電影拍攝的趣聞及鮮為人知的秘密。除此之外,在戲中擔任「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson)的替身也趁首集電影上映20周年,推出了Podcast節目《Behind The Wand: Stories From The Harry Potter Films》,跟粉絲分享當年拍攝秘聞。



首集電影上月正式踏入上映20周年。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

Podcast節目《Behind The Wand: Stories From The Harry Potter Films》其實已經在10月時推出,至今已經有8集,每集都會邀請一位幕後電影工作者,分享當年拍攝的趣聞,至於節目的主持就是當年為「妙麗」愛瑪屈臣擔任替身的Flick Miles。

在第一集時,Flick Miles找來《哈利波特:神秘的魔法石》的執行監製Duncan Henderson擔任節目嘉賓,而最新一集則找來為八集《哈利波特》電影設計道具的Pierre Bohanna擔任嘉賓,內容講述他最喜歡的道具及分享如何與演員一同製作魔杖及掃把的過程。

愛瑪屈臣因為飾演「妙麗」而紅遍全球。(《哈利波特:消失的密室》劇照)

至於Flick Miles當年完成拍攝《哈利波特》系列電影後,就沒有再留在影壇,皆因從她的官方資料顯示,她目前只是Podcast節目《Behind The Wand: Stories From The Harry Potter Films》的主持及網站「MuggleNet」的製作人。

至於Flick Miles當年為何需要擔任「妙麗」愛瑪屈臣的替身,原來是愛瑪屈臣對大量使用化妝膠水有過敏反應,於是找來Flick Miles來代替愛瑪屈臣完成拍攝,而當時這一幕就是講述「妙麗」不小心將貓毛加入變形藥,最終變成半人半貓。她曾表示:「我最出名就是在第二集時變成了一隻貓,整個造型是化妝而成。」

這一幕原來並非愛瑪屈臣親身上陣,而是因為愛瑪屈臣對化妝膠水敏感,改由Flick Miles上場。(《哈利波特:消失的密室》劇照)

除此之外,Flick Miles早前在Reddit貼文「Ask me Anything」,邀請網民問問題。其中有網民問她是否曾在《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)揮拳打「馬份」湯姆費頓(Tom Felton),當時她回應:「我確實在其中一幕「打了」湯姆的肩膀,這是在蘇格蘭拍攝的有趣一幕!然而(我)不確定這鏡頭是否有放在正片,我打他的力量還不夠大。」

Flick Miles表示曾揮拳打「馬份」湯姆費頓。(《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》劇照)

另外,她還回憶「石內卜」Alan Rickman,指當他穿上石內卜的戲服時,就讓人感到非常可怕。然而實際上他是非常可愛、善良及充滿耐性。最後她提到在片場與丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)及愛瑪屈臣合作的經歷:「愛瑪很可愛,和她一起時充滿歡樂,我們一起時真的很開心。我在14歲時就離開了,她從來都沒有改善,對我總是充滿熱情及非常友善。」

《Behind The Wand: Stories From The Harry Potter Films》跟粉絲分享當年拍攝秘聞。(《哈利波特:消失的密室》劇照)