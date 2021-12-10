丹尼爾基克卸任占士邦　《007》系列監製公開接班人兩大條件

隨著由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time to Die）落幕，外界再度關注占士邦的接班人選。《007》系列電影監製Barbara Broccoli近日接受外國傳媒訪問，公開了未來接班人的條件。



《007：生死有時》上映後，丹尼爾基克的占士邦旅程正式結束。（《007：生死有時》劇照）

據外國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，占士邦接班人選的其中一項規定，就是絕對不會由女性擔任。《007》系列電影監製Barbara Broccoli稱：「我認為是一位男性，因為我認為女性會擔任占士邦。我相信應該為女性設計角色，而非讓女性擔任男性的角色。」

丹尼爾基克離任後，新任占士邦的繼任人一直是外界的關注點。（《007：生死有時》劇照）

之後Barbara Broccoli續指出：「我認為女性角色不夠多，為女性製造關於女性角色是相當重要。他（占士邦）應該是英國人，但可以是任何種族的英國人。」雖然未知下任占士邦人選，但Barbara Broccoli已經邀請《007：生死有時》導演Cary Joji Fukunaga繼續執導下一部作品：「我們愛Cary，他做得非常出色。我不知道他會否再做一次，但我認為他會想接受這挑戰而再執導一次，他絕對是成功的。我不確定他會否再執導，但我們喜歡再次與他合作。」