里安納度狄卡比奧自認《星戰》迷　包戲院玩激光劍仲迫女友陪睇？

現年47歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）是一位《星球大戰》（Star Wars），原因是與他合作Netflix電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的美國喜劇演員Jonah Hill曾透露，里安納度狄卡比奧曾在拍攝電影期間，強迫他觀看《曼達洛人》（The Mandalorian）。之後網上還傳出，里安納度狄卡比奧會包場與女友Camila Morrone一同觀看整個《星球大戰》系列，後者坦言是「一生中最差的約會」。可是今日卻出現新發展。
原來里安納度狄卡比奧包場與女友Camila Morrone一同觀看整個《星球大戰》系列及假扮用「激光劍」打壞人的消息是假的，而發放這消息是來自一個專門發放嘲諷訊息的Twitter帳號@LeCinephiles。據當時報道指出，里安納度狄卡比奧讓前女友Camila Morrone觀看了整套《星球大戰》系列，而他更會扮用「激光劍」打壞人。報道還引述Camila Morrone指「這是我一生中最差的約會」。
沒想到，消息傳出後，大家都信以為真，還以為里安納度狄卡比奧與Camila Morrone已經分手。最終在網上造成恐慌後，有網民分析指出，里安納度狄卡比奧與Camila Morrone仍然在交往中，而且該帳戶更表明是一個專門發放嘲諷訊息的Twitter帳號。然而未知甚麼原因，這消息以極快速度傳開去。
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