據外媒報道,法國男星Gaspard Ulliel在阿爾卑斯山滑雪期間遇上意外,與另一人相撞,頭部受創,由直昇機送院期間不治,終年37歲。

Gaspard Ulliel滑雪時撞傷頭部不治,終年37歲。(IG)

Gaspard Ulliel在日前Marvel釋出的劇集《月光騎士》(Moon Knight)中,飾演反派午夜人(Midnight Man),專門竊取藝術品和珠寶,但早前宣傳片段仍未現身。Gaspard Ulliel曾主演電影《人魔崛起》(Hannibal Rising)、《美麗緣未了》(A Very Long Engagement)及《狙魔特攻》(Brotherhood of the Wolf)。

Gaspard Ulliel曾憑電影《不過就是世界末日》(It's Only the End of the World)獲得「法國奧斯卡」之稱的第42屆凱薩獎最佳男主角,早前亦憑電影《巴黎聖羅蘭》(Saint Laurent)得到凱薩獎最佳男主角提名。

Gaspard Ulliel在《人魔崛起》中飾演少年漢尼拔。(IG)