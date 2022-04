1989年《蝙蝠俠》女主角金碧辛嘉「優雅地老去」　68歲風采依然

最新版《蝙蝠俠》(The Batman)正在全球戲院熱映,也開出繼《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)後的疫情期間亮眼成績,相關討論更是成為熱門話題。其實《蝙蝠俠》幾度搬上大銀幕,都引起觀眾的高度注意,1989年由米高基頓(Michael Keaton)主演的版本,曾勇奪當年全美賣座冠軍、打敗史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的鉅片《奪寶奇兵之聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade),不少人至今還印象深刻。



這部《蝙蝠俠》以漫畫中曾是布斯韋恩(Bruce Wayne)的女友記者維琪維爾(Vicki Vale)為女主角,扮演維琪的是曾在非正宗007電影《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again)和辛康納利(Sean Connery)配對以及在情色名片《愛你九周半》(9½ Weeks)性感裸露的金碧辛嘉(Kim Basinger),因為《蝙蝠俠》熱賣,金碧辛嘉也成為荷里活最紅女星之一,在演出《抱得美人歸》(The Marrying Man)時和男主角艾力寶雲(Alec Baldwin)假戲真做,擦出愛的火花,真的走進結婚禮堂。不過兩人的脾氣都硬,最終離婚收場,只留下獨生女兒艾爾蘭(Ireland Baldwin)這個見證昔日濃情蜜意的愛情結晶。

金碧辛嘉演戲前曾是模特兒,轉當演員後一度被視為花瓶女星,演技評價不出色,但廣獲讚美是「最會擺pose的女星」,之後靠《幕後嫌疑犯》(L.A. Confidential)打破花瓶招牌、拿下奧斯卡最佳女配角獎。現年68歲的她,近來最令人津津樂道的是在《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)系列登場扮演調教男主角的豔婦。艾爾蘭日前在社群網站上發布了和媽媽的合照,只見金碧辛嘉雖不再青春嬌艷,臉色卻還紅潤,過往的明星風采並未消失。

