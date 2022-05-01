1989年《蝙蝠俠》女主角金碧辛嘉「優雅地老去」　68歲風采依然

最新版《蝙蝠俠》（The Batman）正在全球戲院熱映，也開出繼《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）後的疫情期間亮眼成績，相關討論更是成為熱門話題。其實《蝙蝠俠》幾度搬上大銀幕，都引起觀眾的高度注意，1989年由米高基頓（Michael Keaton）主演的版本，曾勇奪當年全美賣座冠軍、打敗史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的鉅片《奪寶奇兵之聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade），不少人至今還印象深刻。



這部《蝙蝠俠》以漫畫中曾是布斯韋恩（Bruce Wayne）的女友記者維琪維爾（Vicki Vale）為女主角，扮演維琪的是曾在非正宗007電影《鐵金剛勇奪巡航導彈》（Never Say Never Again）和辛康納利（Sean Connery）配對以及在情色名片《愛你九周半》（9½ Weeks）性感裸露的金碧辛嘉（Kim Basinger），因為《蝙蝠俠》熱賣，金碧辛嘉也成為荷里活最紅女星之一，在演出《抱得美人歸》（The Marrying Man）時和男主角艾力寶雲（Alec Baldwin）假戲真做，擦出愛的火花，真的走進結婚禮堂。不過兩人的脾氣都硬，最終離婚收場，只留下獨生女兒艾爾蘭（Ireland Baldwin）這個見證昔日濃情蜜意的愛情結晶。

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金碧辛嘉演戲前曾是模特兒，轉當演員後一度被視為花瓶女星，演技評價不出色，但廣獲讚美是「最會擺pose的女星」，之後靠《幕後嫌疑犯》（L.A. Confidential）打破花瓶招牌、拿下奧斯卡最佳女配角獎。現年68歲的她，近來最令人津津樂道的是在《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列登場扮演調教男主角的豔婦。艾爾蘭日前在社群網站上發布了和媽媽的合照，只見金碧辛嘉雖不再青春嬌艷，臉色卻還紅潤，過往的明星風采並未消失。

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