奇異博士2｜傳Marvel確定開拍紅女巫個人電影　反派人設再反轉？

隨著《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)精彩獻映,連帶伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的「紅女巫」(Scarlet Witch)又再引起討論,而這次網上又傳出Marvel即將為這個角色開拍個人電影的消息。



「紅女巫」個人電影疑似成真?

稍早根據Reddit爆料人士Mttsh指出,「紅女巫」個人電影已確定,未來將會盡快與影迷們見面,瞬間引起網路熱議。曝光此個消息,是因由有網友通過Twitter社交平台向本人詢問,而Mttsh也透露了肯定的答案,另外更表示:「其人物設定會遊走在好與壞之間,無法定義是正派或反派,就像是MCU中的磁力王。」

目前尚無有更多「紅女巫」個人電影細節曝光,感興趣的朋友不妨留意追蹤報導。

