奇異博士2｜傳Marvel確定開拍紅女巫個人電影　反派人設再反轉？

隨著《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）精彩獻映，連帶伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」（Scarlet Witch）又再引起討論，而這次網上又傳出Marvel即將為這個角色開拍個人電影的消息。



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「紅女巫」個人電影疑似成真？

稍早根據Reddit爆料人士Mttsh指出，「紅女巫」個人電影已確定，未來將會盡快與影迷們見面，瞬間引起網路熱議。曝光此個消息，是因由有網友通過Twitter社交平台向本人詢問，而Mttsh也透露了肯定的答案，另外更表示：「其人物設定會遊走在好與壞之間，無法定義是正派或反派，就像是MCU中的磁力王。」

目前尚無有更多「紅女巫」個人電影細節曝光，感興趣的朋友不妨留意追蹤報導。

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