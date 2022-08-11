阿媽有咗第二個｜方中信有意演姜濤爸爸　周家怡︰我唔演阿媽呀

由英皇電影製作，彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演的《阿媽有咗第二個》，昨晚（10/8）於銅鑼灣時代廣場舉行首映。同場更是英皇戲院時代廣場正式開幕大日子，一眾英皇藝人都出席支持，當中包括方中信及周家怡。



談到要演人爸爸媽媽，方中信樂於接受，家怡就立即耍手︰「畀條生路行下！」（梁碧玲 攝）

對於《阿媽有咗第二個》作為戲院的開幕電影，周家怡坦言想睇好耐，而方中信更指電影一定大收。「有資深的毛姐（毛舜筠），又有兩個炙手可熱的偶像。」問到有機會可有興趣與兩位新人合作？方中信爽快應承︰「有機會都可以演兩位爸爸，有咩所謂，我都已經係甘草。」但周家怡便立即婉拒︰「我唔做媽媽呀，演家姐OK，畀條生路行下。」事實上，在電影《無雙》，方中信跟周家怡便演過一對父女。「當時要好辛苦說服我接，我本來不拍的，不要做人爸爸。」方中信說。

有機會與姜濤合作，家怡希望演家姐角色，不用演阿媽。（梁碧玲 攝）

疫情下，二人各有事忙，家怡正在讀劇本準備開工，而方中信就暫時放低工作，轉投義工行列。「正在學習做領跑員，帶領視障人士跑步，上埋今個星期便可以落場。事緣一起跑步的一位體育老師，講起有這回事問有沒有興趣？我剛剛拍完戲，不介意做做有意義的事，用自己的興趣去幫視障人士都幾開心。期間發現要講求大家的節奏，要配合對方的步速，又要學會如何帶他們去洗手間，相當充實。」

周家怡自言一直想睇《阿媽有咗第二個》好耐。（梁碧玲 攝）