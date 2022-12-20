《毒舌大狀》隊友撐DeeGor　首演繹主題曲保錡大讚︰正到痴線

在九龍灣舉行《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》的ERROR，昨晚（19/12）尾場大團圓，一班《毒舌大狀》團隊，包括王丹妮、廖子妤、楊偲泳、栢天男、谷德昭及導演吳煒倫，就去到現場撐「毒舌師爺」DeeGor（何啟華），

DeeGor在台上首次演繹《毒舌大狀》電影主題曲《毒舌神曲》。（電影公司提供）

其中DeeGor在台上首次演繹《毒舌大狀》電影主題曲《毒舌神曲》，Dee說：「首歌會同偶像合唱，唔係全部我唱哂，不過宜家自己唱住先。」Dee亦在台上特別介紹《毒舌大狀》團隊及導演吳煒倫。「這位仁兄廿年磨一劍，終於拍到自己導演的作品，知道這個劇本寫了兩年，好多謝你寫劇本的時候，已經鎖定這個角色畀我做，I love you，多謝你！」

完騷後，《毒舌大狀》團隊跟ERROR合照。（電影公司提供）

到來捧場的王丹妮、廖子妤、楊偲泳及栢天男，揮動着「毒舌師爺Dee世一」的燈牌為唱着《毒舌神曲》的Dee打氣，現場觀眾初次聽到Dee演繹新歌反應high爆。《毒舌大狀》團隊在開show前後都有到後台打氣，ERROR 4子在完騷後與《毒舌大狀》團隊共聚，Dee笑言：「對唔住，我唱錯了一隻字，哈哈﹗如果下次有solo我都想揀番這種tone，我好鍾意這種音樂。」在旁的保錡忍不住大讚：「首歌正到痴線﹗」193郭嘉駿亦說出心底話：「我之前已聽過demo，真係好好聽。」同時Dee又對導演兼編劇吳煒倫表示：「香港寫劇本的精英少之又少，你係其中一個。」楊偲泳在大合照時不忘溫馨提示大家《毒舌大狀》於年三十（21/1）正式公映。