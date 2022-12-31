毒舌大狀︱王丹妮福利由腳眼開始派　高呼︰100萬阿Dee除褲跳舞

2023年賀歲電影《毒舌大狀》，今日（31日）於中環海濱摩天輪舉行宣傳活動，在全年最後一日「請全港市民免費乘搭香港摩天輪」，提前為電影造勢。導演吳煒倫攜同黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、阿Dee何啟華、栢天男、楊偲泳一眾主演出席，陣容鼎盛。

《毒舌大狀》一眾演員出席宣傳活動，由導演吳煒倫及男主演黃子華為電影打響銅鑼。（葉志明 攝）

《毒舌大狀》一眾演員到中環海濱摩天輪出席「請全港市民免費乘搭香港摩天輪」宣傳活動。（葉志明 攝）

對於黃子華為首的「男子組」將票房派福利的重任交到廖子妤、王丹妮與楊偲泳身上，三位美女高呼：「我們會交給阿Dee！何啟華會在票房一百萬時除褲跳舞！」楊偲泳更驚訝補充：「阿Dee除褲跳舞好叻！」被追問甚麼時候看過時，楊偲泳則笑指：「咁佢做乜嘢都叻吖嘛！除褲跳舞都一樣！」

《毒舌大狀》三位女主演廖子妤、王丹妮與楊偲泳高呼將派福利的任務交給阿Dee何啟華。（葉志明 攝）

至於女子組在票房福利上將會有甚麼表示？Louise王丹妮則笑指：「我們會由腳眼開始，每一百萬向上移1cm！」而楊偲泳則表示：「沒有錯！我們幾多個零都接受到！」

王丹妮展示獨特的派心心方法。（葉志明 攝）

《毒舌大狀》女主演之一廖子妤，月中在社交媒體上公開與「小野」盧鎮業的戀情，被問及男友會否支持《毒舌大狀》，廖子妤故作憤怒地表示：「佢唔敢唔支持啦！」而廖子妤亦主動分享自己來年的目標：「去年在隔離酒店裡，我寫了一個很長的『To Do List』，有早睡早起之類的目標，結果今年好像沒有達成幾多個，希望2023年不會再拖延下去，可以做好一點！大膽一點！」

今年初於香港電影金像獎奪得最佳女配角的廖子妤竟然表示，她的「To Do List」沒有甚麼進展。（葉志明 攝）