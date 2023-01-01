毒舌大狀｜曾俊華率先睇戲激讚　親揭與監製江志強多年交情

踏入2023年元旦，仲有三個星期就到農曆新年，今年最受矚目的賀歲片，相信是吳煒倫執導、黃子華、謝君豪、王丹妮及廖子妤等主演的《毒舌大狀》。前財政司司長曾俊華今日（1日）在Facebook發文透露已率先欣賞這部電影，全因他跟監製江志強的多年交情。

曾俊華提早3星期獲邀欣賞《毒舌大狀》，仲即場分享觀後感。（Facebook圖片）

曾俊華在貼文中表寫道：「剛過新曆年，我就好幸運，早兩日就提早睇咗今年一套好精彩嘅賀歲片《毒舌大狀》。呢套絶對唔係嗰啲入戲院笑一輪，然後唔知套戲想講乜嘅一般賀歲片。香港電影界嘅朋友其實好心水清，佢哋非常明白依家啲觀眾入場，唔再係單純搵娛樂，睇齣戲消磨下時間咁簡單，佢哋同時追求心靈上嘅滿足，希望喺電影裡面搵到認同，有所共鳴。」

《毒舌大狀》的劇情令曾俊華感觸良多：「社會上必須要有制度，要有公義，不論係新或舊嘅權貴，都唔應該因為佢哋擁有各式各樣嘅資源，就能夠操控社會。「公義係唔可以妥協嘅」，我相信大家睇過呢套戲之後，都會認同呢個諗法。」

曾俊華表示觀眾入場睇戲並非單純搵娛樂及消磨時間，同時追求心靈上的滿足，希望在電影裡面搵到認同而有所共鳴，《毒舌大狀》做到這個效果。（電影海報）

曾俊華大讚一眾演員表現出色：「子華固然保留佢一貫嘅搞笑影子，佢喺戲中嗰種嘴賤模樣，賤得嚟好地道、好香港，但同時又有認真嘅一面，演出令人眼前一亮。仲有喺《梅艷芳》後，王丹妮演出嘅另一套作品，佢嘅感情演繹大有進步，可以睇到佢作為演員嘅潛力。我更加開心睇到 Error@阿Dee 做古惑仔 clerk 嘅演出，真係好似為佢度身訂做一樣。」

曾俊華大讚一眾演員表現出色。（劇照）

曾俊華透露，他之所以能夠提早三個星期欣賞到《毒舌大狀》，全因他當年擔海關關長與工商及科技局局長，就跟監製江志強相識：「嗰時我哋不時會傾下點樣推動香港電影。最近同佢傾開偈，問我有冇興趣先睹為快，我當然唔客氣喇。」

曾俊華透露廿多年前任職海關關長時已認識江志強，他形容當年盜版行業猖獗：「我諗唔少朋友當年都試過買 100 蚊多到有 10 隻嘅「老翻」」。（Facebook圖片）

曾俊華提到，90年代尾出任海關關長時，曾致力打擊當年十分猖獗的盜版活動：「嗰時成個電影業就係畀呢啲盜版活動搞框晒，所以我出任海關關長之後，就成立咗一支有數百人嘅突遣隊，專責打擊呢啲翻版零售店舖同工場，結果我哋用咗大約一年嘅時間，成功將盜版活動減少九成多關機。當年美國電影協會仲因為咁，頒咗個獎牌畀我哋，讚揚海關喺打擊盜版活動嘅出色表現。」