毒舌大狀︱黃子華盛讚廖子妤演技　羅蘭驚喜現身二人溫馨相擁

2023年賀歲電影《毒舌大狀》今日（6日）舉行群星首映禮，在導演吳煒倫攜同下，黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、柏天男、楊偲泳等一眾主演到場，為電影特別演出的林保怡及谷德昭亦應邀出席。

《毒舌大狀》舉行群星首映禮，導演吳煒倫攜同黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤等一眾主演出席。（葉志明 攝）

一眾主演於首映禮上同賀觀眾2023年「百毒不侵」兼身體健康，亦希望電影在1月21日年三十上映時，觀眾能夠入場支持，票房大賣。曾與黃子華於《飯戲攻心》合作的林明禎，以及《毒舌大狀》主演之一王敏德的太太馬詩慧、兩位女兒王曼喜及王麗嘉亦有出席群星首映場。

《毒舌大狀》主演黃子華與林保怡，在首映禮上接受訪問，林保怡希望票房上上到一億。（葉志明 攝）

黃子華︰未有港產片可以破到西片的頂峰票房

主演《毒舌大狀》的黃子華與多年好友林保怡於首映禮上接受訪問，黃子華早前已透露對電影的票房態度「樂觀而審慎」，在首映禮上表示：「我有個朋友，有個良好的願望，可以請他分享一下。」林保怡則笑指：「願望就是想電影『破舊』啦！票房上到9000……甚至1億！」黃子華聽畢，笑指：「我自己就有點驚！現在未有港產片可以破到西片的頂峰票房，如果可以做到的話，我一點也不介意！」但亦補充指：「不論票房如何，都一樣感激觀眾的支持。」

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黃子華自《飯戲攻心》開始，頻頻出席謝票，久未與觀眾見的林保怡，被問及會否隨子華謝票時，立即表示：「點解唔會一齊謝票？當然會啦！」笑指機會難得。在旁的子華亦表示：「不論保怡抑或角色，沒有了他、我也成不了事！」表示林保怡的角色在關鍵之處，將會為林涼水帶來極大的作用，請觀眾多多期待。

羅蘭姐驚喜現身撐場，場面溫馨。（葉志明 攝）

（葉志明 攝）

姜大衛與太太李琳琳都有出席。（葉志明 攝）

跟羅蘭姐經歷事業艱難期

除了有大把好友支持，最驚喜是88歲的羅蘭姐都有出席，雖然沒有上台接受訪問，但就在台下跟黃子華熱情相擁。其實子華在多年前的棟篤笑已有提及，在事業不如意時期，拍下不少港產爛片，其中跟羅蘭便合作過《七月十三之龍婆》及《四月四日》兩部電影，當時子華更指要羅蘭姐扮鬼追佢嚇佢，於心不忍。

羅蘭跟子華有合作過幾部電影，包括《七月十三之龍婆》。（網上圖片）

喜與Do姐隔空賀歲

對於近日Do姐鄭裕玲驚喜於賀歲喜劇《超神經械劫案下》現身，與子華在新春檔期打對台，子華表示非常開心：「再合作Do姐來說，真的萬眾期待！不過Do姐的要求，其實不同我們這些凡夫俗子、甚麼都接的人。如果有很有才華的編劇，寫一個好的續集或劇本，我本身也覺得再次合作Do姐好吸引。」被問及會否為此自行編寫劇本，黃子華立即笑指：「我並不是很有才華的編劇。」

在《飯戲攻心》客串飾演陳家母親、今次與黃子華全面合作的廖子妤，多次表示自己是黃子華的粉絲。黃子華表示自己也知道：「人生有時是有奇蹟的，誰會想到粉絲有一日會做了自己阿媽？而Fish（廖子妤）是一個很好的演員，她由飾演月入不到兩萬的角色，到這次搖身一變成為首富的女兒，也一樣神奇！」至於新春檔期間，黃子華會否大派利是，子華則一貫幽默地表示：「我好有資格收利是！」

黃子華表示再次合作Do姐鄭裕玲並非沒可能，但Do姐要求很高，自己只是凡夫俗子。（葉志明 攝）

在《毒舌大狀》裡與廖子妤充份合作，黃子華表示廖子妤是一位很好的演員，林明禎都有到場支持。（葉志明 攝）