爆谷一周︱《毒舌大狀》反傳統賀歲　黃子華︰睇完會覺得浩氣長存

賀歲電影《毒舌大狀》即將於1月21日年三十上映，為今年其中一部重磅賀歲作品，電影由吳煒倫首次執導，黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤等主演。昨晚（7日），ViuTV節目《爆谷一周》便邀得《毒舌大狀》導演吳煒倫、黃子華、王丹妮及阿Dee何啟華出席，接受同樣有份參與演出的谷德昭訪問，大談《毒舌大狀》在賀歲檔上映的反傳統現象與黃子華豐收過後的發展想法。



《毒舌大狀》導演吳煒倫（右二），主演黃子華、王丹妮、阿Dee何啟華，一同出席《爆谷一周》接受同樣有份參演的谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

有份參演的谷德昭在節目中表示，從未試過專訪前可以「不做功課」，皆因沒有甚麼機會可以讀到受訪團隊的電影劇本，谷德昭深知《毒舌大狀》的類型並非喜劇，便介紹指：「記得當初你（導演）用兩句說話介紹這個故事『這是兩個人的故事，一個摧毀了對方的家庭；一個摧毀了對方的一生』怎看也不像是賀歲片題材！」

如果要以兩句說話總結《毒舌大狀》的劇情，竟然是「這是兩個人的故事，一個摧毀了對方的家庭；一個摧毀了對方一生」！（《爆谷一周》節目截圖）

吳煒倫導演便解釋指：「首先《毒舌大狀》其實不是一部喜劇，因為一直都誤導大家。而其實主要原因是拍攝時並未知道何時上映，當時沒有提及賀歲檔期。」但他亦表示其實是天意：「通常賀歲片都主打開心歡樂，讓觀眾新一年有一個好兆頭，但《毒舌大狀》的最後，我覺得觀眾會有一種很熱血的感覺。」

《毒舌大狀》導演吳煒倫表示電影一反很歡樂、開心的傳統。（《爆谷一周》節目截圖）

《毒舌大狀》叫「Law Man」

黃子華同意吳煒倫之餘，亦一貫幽默地表示：「其實我私底下為《毒舌大狀》改了另一個名，叫『法律俠』、『Law Man』，係咪攞你命呢！因為對我來說，這個角色很有俠氣。一般賀歲片，大家會很歡欣地離場；《毒舌大狀》則會令觀眾感覺很正面，睇完離場會覺得浩氣長存！有種浩氣和俠義、能夠勇往直前的感覺。」

黃子華笑指私底下為《毒舌大狀》改了「法律俠」、「Law Man」的花名。（《爆谷一周》節目截圖）

聽到「0628」就怕咗拍電視劇

在節目上，黃子華亦總結2022年為豐收的一年，完成了舞台劇《最後禮物》、電影《飯戲攻心》，更遇上了《毒舌大狀》，實在非常難得。所以被問及會否重新拍電視劇，黃子華便表示：「我不敢說完全不會，但問題是我以前拍電視劇都很辛苦，我的時間表是『0628』（開早上6點，翌日凌晨4點才收工），其實就是不用睡，而且是接下來三個月也不用睡，所以提起都有一種由心底產生的恐懼和寒意。」

黃子華表示，以往拍電視劇「0628」的時間表，令他心生恐懼。（《爆谷一周》節目截圖）

但子華亦補充指：「如果現在的工作形式改變了，每日只拍八個小時，其實可以，當然亦要有適當的劇本，看角色的引誘是否那麼大。」意味黃子華亦不排除參演電視劇的可能性。而黃子華口中的「0628」，按電視台慣常使用24小時制計算時間，「06」即是一天的通告由早上6點開始，「28」則為收工時間24+4，亦即是第二天的凌晨4點，工時長達22小時，難怪子華會「心生恐懼」。

雖然黃子華已經「金盤𠺘口」，但他亦表示不排除有朝一日他抵受不住誘惑，便會再開棟篤笑。（《爆谷一周》節目截圖）

有機會復出開棟篤笑？

隨後有觀眾問到子華，會否在《金盤𠺘口》後復出棟篤笑舞台，黃子華亦笑指：「有句說話叫『Never Say Never』，我在棟篤笑上已退休，但有時候在晚上睡不著，會想起一個值得講的笑話，或者某個方向想下去應該會很有趣，的確會有這種誘惑，所以看看那天誘惑大得自己抵抗不住。」子華神雖然講得保守，但亦為粉絲留下一絲希望，終有一天可以看他在舞台上再次演出。